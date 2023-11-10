Умер режиссер "Полицейской академии" Дональд Шебиб

Ушел из жизни Дональд "Дон" Шебиб. Шебиб - канадский режиссер, сценарист, актер, оператор, редактор и так далее.

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Кинематографист - лауреат и номинант полутора десятков наград, включая номинации Московского МКФ 1979 года, и дважды - Чикагского, Шебиб дважды брал "канадский "Оскар", стал победителем МКФ в Берлине. Об уходе артиста сообщил портал IMDb.

Дональд Эверетт Шебиб родился в 1938 году в Торонто. В бизнесе - с начала 1960-х: "Выбор Сатаны", "Территория девственниц", "Мое второе я", "Следопыт", "Кэмпбеллы", "Пароль: Вечность", "Пистолет мертвеца", сериалы "Полицейская академия" и"Новая семейка Аддамс", для которых он снял по несколько эпизодов.