Истории из жизни актера Михаила Ефремова

10 ноября актеру Михаилу Ефремову исполнилось 60 лет. Свой день рождения он отметил в белгородской колонии, где оказался за ДТП со смертельным исходом. По мнению многих коллег, в тюрьму Ефремова привел его образ жизни. Подробнее о Ефремове NEWS.ru рассказал его друг актер Вячеслав Невинный.

© Кадр из сериала "Полет"

Как Олег Ефремов Михаила домой не пустил

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— Помню, Миша рассказал нам смешную армейскую историю. Как-то его отпустили в увольнительную. Он пришел домой к отцу, позвонил в дверь. Олег Николаевич жил на Тверской, а Миша с мамой Аллой Покровской — у Никитских ворот. За дверью сначала было тихо, затем послышались шаркающие шаги. «Кто там?» — «Папа, это Миша. Я из армии приехал».

Повисла пауза. «Кто?» — «Миша...» — «Знаете что, Миша, зайдите-ка завтра!» А поскольку завтра Ефремов-младший как раз должен был отбыть в расположение части, с отцом они так и не увиделись.

Как Ефремов бутылку водки в Кандалакше искал

— После второго курса нас отправили с концертами по Мурманской области. Мы побывали в Алакурте, Белозере, Кандалакше. Конечно, нам, студентам, после выступления хотелось расслабиться, а в славном городе Кандалакше все магазины закрывались в семь вечера.

Это был 1985 год. В самом разгаре горбачевская антиалкогольная кампания. Но неужели в этом городе невозможно достать спиртное? Тормознули таксиста. Миша сразу: «Старик, водка есть?» Тот побледнел: «Мы не возим. Нельзя». «И зря! А у нас в Москве таксисты возят», — возмутился Ефремов. Тогда пристыженный таксист посоветовал спросить на вокзале.

Два часа ночи. Мы вошли в переполненный зал ожидания. Люди спали на скамьях, на чемоданах. Миша встал в центре зала и громко объявил: «Дорогие товарищи! Послушайте меня внимательно!» От неожиданности многие вскочили с мест и стали протирать глаза. «Значит, так. Мы готовы купить у кого-нибудь бутылку водки за 10 рублей!» — прогремел в полной тишине хорошо поставленный Мишкин голос.

В толпе кто-то громко сплюнул. Наверняка подумали, вдруг какое объявление важное, мобилизация, вражеский налет. Ну никак не какие-то пьяные студенты водку ищут. Вдруг к нам подходит сильно помятый мужик и шепчет: «Сейчас „зеленый“ подойдет. Там можно взять».

«Зеленым» в этих краях звался проходящий пассажирский поезд. Миша тут же распорядился: «Я пойду с первого вагона, а ты с конца состава. Купим у проводниц». Проводница тут же меня погнала и милицией пригрозила. Я вышел на перрон без добычи. А вот Ефремов шел мне навстречу довольный, а из кармана его курточки выглядывало горлышко бутылки.

Я спросил, мол, как тебе удалось. А он мне: «Надо работать лицом! Все очень просто. Зашел к проводнице и спросил: „Таких артистов принимаете?“ Расписался ей на афише и на спектакль пригласил. Она глазам своим не поверила: „Миша Ефремов? Это ты?“ И достала из-под сиденья завернутую в газету поллитровку». Ему отказать действительно было невозможно. Мишу с детства узнавали. Он еще подростком снимался в кино.

И мы отправились в привокзальную пельменную. Поели, выпили. И тут у Миши «заговорила совесть». Мы же не можем принести полбутылки в гостиницу. Там нас семь человек ждет. Надо еще где-то водки добыть. Смотрим — к вокзалу подъезжает маленький ремонтный паровозик, а у котлов бригада мужиков возится. Миша рванул к составу. Забрался по лестнице наверх и спросил: «Чего это вы тут делаете?» Видимо, решил, что они ему сейчас на шею бросятся, как та проводница.

А один из мужиков отличался могучим сложением. Два метра ростом, руки как молоты и оранжевая безрукавка на голое тело. Огромный, как Шварценеггер, и злой как черт! Он повернулся к Мише и спросил, мол, чего надо. А тот: «Бутылку водки, ну е-мое!» В следующую секунду мимо меня, растопырив руки и выпучив глаза, пролетел Ефремов и с размаху упал на гальку!

Но Мишка — парень не из робкого десятка. Он тут же схватил камень и со всей дури метнул его в «Шварценеггера». Мужик хоть и пригнул голову, но увернуться не сумел. Камень угодил ему точно в лоб! Я застыл на месте от ужаса. Сейчас нас будут убивать! И точно: через мгновение слышу, как на гальку спрыгнуло огромное тело и с криком «У-у-у-бью-ю-ю!!!» помчалось за обидчиком.

Мишка убегал, заткнув большим пальцем горлышко бутылки, торчащей из кармана куртки. Бежать было неудобно. Тогда он резко развернулся и побежал в обратном направлении. Ремонтник по инерции стал тормозить, не удержался и растянулся на гальке.

Мы бежали, как чемпионы по спринту. Вдогонку неслись крики: «Поймаю — убью!» Уже в такси Миша повернулся ко мне и выпалил: «Как же я обделался!»

Как артисты устроили гонку на лифтах со спущенными штанами

— После окончания Школы-студии МХАТ мы под крылышком Галины Волчек делали «Современник 2». Однажды поехали в Питер на гастроли. Поселили нас в гостинице «Октябрьская». Хорошая, современная, этажей 15. Конечно, ночами молодым артистам было скучно, поэтому искали себе развлечения.

Миша был генератором гениальных кутежей. Он предложил по-пластунски, подобно разведчикам, ползти через весь коридор. А тапочки служили «гранатами». В конце холла стояли цветы в горшках. Мише пришла в голову «гениальная» мысль поменять все горшки местами: чтобы спящая консьержка наутро сошла с ума. Но тут, пока наш световик Саша Ладнов тащил очередной горшок, консьержка проснулась. Тогда он поднес палец ко рту и сказал: «Ш-ш-ш-ш! Война».

Апофеозом истории стали гонки на лифтах. Две кабины поднимали на последний этаж, делились на команды по пять человек и спускались на первый. По условию игры по пути вниз все спускали штаны до щиколоток. На первом этаже, путаясь в спущенных штанах, участники менялись лифтами.