У звезды сериала «Ивановы-Ивановы» завязались романтические отношения

Зачастую звезды из мира кино тщательно скрывают личную жизнь от посторонних глаз. Поэтому, несмотря на большое количество проектов и главных ролей, о делах сердечных Алексея Лукина известно мало что. 24-летняя звезда ситкома «Ивановы-Ивановы» афишировать свои отношения не любит, равно как и подогревать интерес к своей персоне скандальными инфоповодами. Но наконец-то к Super попал эксклюзив и про этого персонажа!

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Сейчас вовсю идут съемки 10-го сезона реалити-шоу «Последний герой. Остаться семьей» компании «Вайт Медиа» и ТВ-3. По правилам проекта звезды проходят испытания вместе со своими родственниками. Так, участниками шоу стали Алексей Лукин и Злата Ковальчук. Актеры оказались в разных «племенах», поэтому им приходится играть друг против друга. Как стало известно Super, это не помешало им сблизиться. По нашей информации, между ребятами зарождаются романтические отношения.

В распоряжении Super оказались кадры объятий Леши и Златы. По словам нашего источника, на острове актер не просто помогает 22-летней девушке в рамках шоу (например, делится едой или уступает ей в испытаниях), но и проявляет симпатию вне камер. Предлагаем вашему вниманию фото, на котором ребята спят в обнимку в перерывах между съемками.