Умер актер из "Рэмбо 3" и "Жемчужины Нила" Спирос Фокас

10 ноября в Аттике скончался Спирос Фокас, греческий актер кино и ТВ, снимавшийся не только на родине, но и по всей Европе, а также в голливудских картинах. В частности, он сыграл Омара в "Жемчужине Нила" и Масуда в третьей части "Рэмбо".

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Всего в фильмографии актера начиная с конца 1950-х более ста фильмов и сериалов, среди которых "Рокко и его братья" Висконти, блэксплотейшн "Шафт в Африке", "Она написала убийство", "Зорро на службе королевы".

Об уходе 86-летнего актера сообщила в соцсети его жена Лилиан. Отмечено, что недавно Фокаса вновь госпитализировали на фоне "серьезных проблем со здоровьем", которые обострились из-за дыма от лесных пожаров в районе Коринфа.

Настоящее фамилия актера Андруцопулос. Родился в 1937 году в городе Патры. В семь лет переехал с семьей в Афины. В детстве постоянно прогуливал школу, чтобы сходить в кинотеатр, актером мечтал стать сызмальства. В кино начал играть, еще будучи студентом театральной школы. В 1985-м попал в Голливуд.