Да здравствует король: как жил и умер великий советский актер Эраст Гарин

10 ноября родился великолепный актер, обожаемый не одним поколением зрителей Эраст Гарин. Народный артист СССР исполнил более четырех десятков ролей в кино. Многие запомнили его как короля в сказке «Золушка», кто-то — как профессора в комедии «Джентльмены удачи» или дедушку из мелодрамы «Девушка без адреса».

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Однако, помимо игры в кино, он писал сценарии, снимал фильмы и озвучивал мультики. Какими были его творческий путь и личная жизнь — в материале «Вечерней Москвы».

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Подлинная фамилия

Настоящая фамилия артиста — Герасимов. Эраст появился на свет в Рязани в 1902 году в семье лесничего. Окончив школу, он решил отправиться в качестве добровольца в Красную армию, где играл на сцене Рязанского гарнизонного театра. Тогда же родился и его творческий псевдоним — после исполнения на сцене персонажа по фамилии Гарин в комедийной пьесе «Сбитенщик». По другой версии, он взял в качестве псевдонима девичью фамилию своей мамы Марии Михайловны.

Но юноша не мечтал о том, чтобы связать жизнь с актерской профессией. Дальнейшее развитие событий стало случайностью. Вместе с рязанским театром он попал в Москву. Как-то после спектакля молодой актер привлек внимание театрального режиссера Всеволода Мейерхольда. Он позвал юношу обучаться в режиссерскую мастерскую под своим руководством.

Спустя примерно год после этого Эраст уже играл на подмостках Театра имени Мейерхольда. Несмотря на кроткий нрав, перед зрителями он расцветал и полностью овладевал их вниманием. Также на него работали гротескная для комедийного артиста внешность и выразительный голос.

Параллельно с работой в 1926 году Гарин окончил Государственные экспериментальные театральные мастерские Наркомпроса РСФСР (ГЭКТЕМАС).

Слухи о таланте Эраста дошли и до знаменитого режиссера Константина Станиславского. Он даже пришел посмотреть на игру Гарина в спектакле «Мандат» и остался в восторге. После спектакля он пошел за кулисы, чтобы поздравить актера. Однако, согласно легенде, Гарин так испугался и взволновался, что решил спрятаться под диваном, на котором потом Станиславский и Мейерхольд обсуждали спектакль. Так и пролежал под ним всю беседу режиссеров.

Дважды Гарин уходил из театра Мейерхольда, о чем впоследствии жалел, называя себя «дураком».

Он пробовал себя не только в качестве актера, но и режиссера. Их с супругой совместные труды воспринимались критиками и публикой по-разному — от восторга до полного разгрома.

Любовные метания

В двадцатилетнем возрасте Гарин влюбился в коллегу по театру Хесю Локшину. Она была ассистенткой режиссера и актрисой в театре. Пылкий юноша позвал ее замуж почти сразу после знакомства. На удивление девушка не отказала. Первое время пара жила очень счастливо. Они много снимались вместе, работали над фильмами и сценариями. В списке их работ — «Доктор Калюжный», «Принц и нищий», «Синегория», «Веселые Расплюевские дни».

Несмотря на то что семейный и творческий тандем Гарина и Локшиной выглядел идеальным, в реальности все оказалось иначе. Эраст завел роман на стороне с двадцатилетней Любовью Фейгельман, театроведом и литературным редактором. Отношения привели к тому, что девушка забеременела. На тот момент разница в возрасте между влюбленными составляла двенадцать лет. Чтобы не усугублять страдания жены, Гарин перебрался с ней в Ленинград.

После рождения дочери, названной Ольгой, артист расторг брак с супругой и ушел к Любови. Они прожили вместе шесть лет, но Эраста постоянно терзали муки совести. В итоге он вернулся к Хесе, а она не стала вспоминать ему ошибок прошлого и безоговорочно приняла назад. Артист продолжил активно заниматься воспитанием дочери и всячески участвовал в ее судьбе. Кстати, впоследствии Ольга Гарина стала писательницей и искусствоведом.

Авария и бесславная смерть

На 65-м году жизни с Гариным произошло несчастье: в результате автомобильной аварии он потерял глаз. На втором глазу сильно упало зрение. Актер старался продолжать работу: сниматься в кино и заниматься дубляжом. Например, его голосом говорят ослик Иа из «Винни Пуха», дядюшка Виноград из «Чиполлино», король из «Храброго портняжки».

Постепенно предложений о работе поступало все меньше. Артист тяжело переживал свою невостребованность, да и здоровье все ухудшалось. Со временем даже передвигаться своими силами он не мог. Ничего не радовало актера, он утратил вкус к жизни и стал смиренно ждать смерти.