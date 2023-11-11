Скончался актер из «Рэмбо-3» и «Жемчужины Нила» Спирос Фокас

Греческий актер кино и телевидения Спирос Фокас, наиболее известный по ролям в фильмах «Рэмбо-3» и «Рокко и его братья», скончался на 87-м году жизни. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила его супруга Лилиан в своем микроблоге.

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Не так давно актер попал в больницу из-за проблем со здоровьем, которые обострились на фоне лесных пожаров в греческом районе Коринфа.

Спирос Фокас родился 17 августа 1937 года в городе Патрах на греческом полуострове Пелопоннес. Еще будучи студентом театральной школы, он дебютировал в кино, сыграв в 1959 году в фильме «Кровавый закат» режиссера Андреаса Ламбриноса.