Леонардо Ди Каприо — 49. Как он тратит миллионы долларов на роскошный отдых c моделями и удирает от акул?

Гений Голливуда, миллионер, плейбой и филантроп Леонардо Ди Каприо 11 ноября празднует 49-летие. Наряду с выдающимся актерским талантом и экологическим активизмом он известен своей страстью к вечеринкам и всевозможным кутежам.

© Lenta.ru

Оскароносная звезда любит отдыхать с размахом: на роскошных мегаяхтах в компании знаменитостей первой величины и юных моделей. По случаю дня рождения актера «Лента.ру» рассказывает, как он развлекается, на что тратит миллионы долларов и какие курорты посещает.

Видео дня

Король вечеринок

В декабре 2019 года 24-летний французский матрос по имени Виктор выпил лишнего и упал за борт круизного корабля в Карибском море. 11 часов спустя его спас не кто иной, как Леонардо Ди Каприо. Актер отдыхал на яхте неподалеку, получил сигнал бедствия и отправился на поиски утопающего. Лайнер знаменитости оказался единственным судном, которое обыскивало район, где находился Виктор. Капитан оценивал его шансы на выживание в один к миллиарду ― это как дважды выиграть в лотерею. Еле живого матроса нашли незадолго до захода солнца и ливня, из-за которых пришлось бы приостановить поиски.

Бедолага француз так и остался бы дрейфовать в морских водах, если бы не страсть Ди Каприо к роскошному отдыху. На старте карьеры он ночи напролет проводил в клубах и барах Лос-Анджелеса. Уже тогда о похождениях одного из самых привлекательных дарований Голливуда слагались легенды, и с годами в жизни звезды мало что изменилось. Сегодня в перерывах между съемками 49-летний холостяк продолжает куражиться в злачных местах, выбирать в сопровождение исключительно молодых моделей и арендовать дорогостоящие яхты для продолжительных круизов.

В 2023 году лето знаменитого американца, несмотря на кризис в Голливуде, тоже выдалось насыщенным на тусовки. В мае он прибыл в Канны на премьеру нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», в котором сыграл главную роль, и между рекламными мероприятиями кутил на яхтах с лучшим другом Тоби Магуайром, звездой «Человека-паука», и моделью Ириной Шейк. По окончании кинофестиваля Ди Каприо отправился на Сардинию, а затем на другие излюбленные курорты — Амальфитанское побережье Италии, Сен-Тропе, Ибицу.

Несколько раз селебрити прерывал круиз по Средиземноморью и выбирался на сушу. Во Флоренции он гулял по городу и посещал исторические достопримечательности. Во время Недели высокой моды в Париже развлекался на вечеринке журнала GQ и бренда Levi’s. В Лондоне был на концерте рэпера Machine Gun Kelly и заглянул на вечеринку по случаю 80-летия музыканта Мика Джаггера. В Нью-Йорке катался на спортивном кабриолете Porsche по Манхэттену и ненадолго остановился в прибрежном Хэмптонсе. И все это за одно лето.

Может показаться, что Леонардо Ди Каприо посещает только чужие вечеринки, однако он мастерски закатывает их и сам

Одно из самых нашумевших мероприятий, организованных актером, случилось в декабре 2022 года, когда он пригласил все сливки общества на мегаяхту швейцарского миллиардера Эрнесто Бертарелли в Майами. Праздник начался после полуночи и завершился только в пять утра. Среди гостей были актер Тоби Магуайр, музыкант Джаред Лето, сестры-теннисистки Серена и Винус Уильямс, дипломат Паоло Дзамполли, а еще — около сотни моделей.

«Никогда в своей жизни я не видел столько моделей, не было никого, кто бы выглядел обычно», «Там была группа девушек, одетых в расшитые бисером платья, под которыми ничего не было, даже нижнего белья! Можно было увидеть вообще все», ― так вспоминали о легендарной тусовке восторженные очевидцы.

Обладатель «Оскара» привык отдыхать на широкую ногу и не стесняется тратить деньги. Актер Джейми Фокс рассказал, что в 2012 году он пригласил Ди Каприо и других звезд отпраздновать Новый год в Австралии. Друзья арендовали двухэтажный авиалайнер и устроили вечеринку в полете, а по прибытии в Сидней Ди Каприо снял роскошную яхту.

Мимо проплыла великолепная лодка. Вид на борту был сумасшедшим, как будто кто-то перенес особняк на Голливудских холмах на воду: несколько джакузи, бассейн, тонны еды. Мои глаза вылезли из орбит. Я заметил Лео, машущего мне. Должен признаться, я немного завидовал. Мне приходилось постоянно напоминать себе, что радость от проведения времени с моими детьми важнее нескольких джакузи Джейми Фокс

В отпуске у Ди Каприо бывают и спокойные дни. Папарацци неоднократно фотографировали, как он загорает и прыгает с борта судна в море, катается на гидроцикле, играет в волейбол на пляже или в бассейне на яхте. Еще обладатель «Оскара» — сертифицированный дайвер, и это увлечение дважды едва не стоило ему жизни.

В интервью изданию ЮАР, прибрежные воды которой кишат морскими хищниками. Он погружался под воду в защитной клетке, но акула смогла пробраться внутрь и несколько раз клацнула зубами на расстоянии вытянутой руки от его головы. Леонардо повезло, он остался цел.

В другой раз актера спас коллега Эдвард Нортон, когда они вместе ныряли у Галапагосских островов. Ди Каприо увлекся подводной съемкой и заплыл слишком далеко, кислород в баллоне кончился раньше времени, и звезде пришлось в спешке возвращаться. Нортон дал ему подышать через свою трубку, после чего оба всплыли на поверхность.

Друзья назвали меня человеком, с которым они меньше всего хотели бы отправиться в экстремальные приключения, потому что я всегда очень близок к тому, чтобы стать участником катастрофы. Если у человека, как у кошки, девять жизней, думаю, я уже использовал несколько Леонардо Ди Каприо

Другие случаи чудесного спасения Леонардо Ди Каприо Были и другие случаи, когда Леонардо Ди Каприо оказывался на волоске от смерти. В 2010 году актер летел из Нью-Йорка в Москву на самолете авиакомпании Delta Airlines. Один из двигателей взорвался прямо на глазах у знаменитости. 45 минут самолет планировал, чтобы сбросить топливо, а затем совершил аварийную посадку, в ходе которой вспыхнули шасси. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Также Ди Каприо чудом избежал смерти, когда занимался скайдайвингом. «Это был прыжок в тандеме. Мы выпустили парашют, но стропы оказались запутаны. Джентльмен, который прыгал со мной, просто отрезал их. Еще пять-десять секунд мы находились в свободном падении. Я даже не думал о запасном парашюте, просто готовился к смерти. Но он вытащил второй парашют — и его стропы тоже были запутаны!» — рассказывал актер. В итоге парашютист все же размотал стропы, и приземление прошло благополучно, но с тех пор этим экстремальным спортом Ди Каприо больше не занимается.

Роскошные яхты, частные самолеты и двуличие

Яхты, которые Леонардо Ди Каприо арендует для своих круизов, как правило, принадлежат его богатым друзьям. Например, постоянным местом отдыха селебрити стала изготовленная на заказ суперъяхта Vava II, которой владеет Эрнесто Бертарелли. Ее длина достигает 96 метров, а стоимость составляет, по разным данным, от 150 до 190 миллионов долларов (13,9-17,7 миллиарда рублей).

Заполнение бака судна обходится в 318 тысяч долларов (30 миллионов рублей). На яхте есть бассейн, тренажерный зал, салон красоты и вертолетная площадка для Airbus H145, который стоит 8,5 миллиона долларов (около 790 миллионов рублей).

В 2014 году Ди Каприо ОАЭ и владельцу футбольного клуба «Манчестер Сити». Голливудский актер одолжил у него мегаяхту, чтобы повеселиться на чемпионате мира по футболу в Бразилии. Судно длиной около 147 метров располагает палубным джакузи, бассейном, кинотеатром и конференц-залом, гаражом для гидроциклов и катамаранов, спа-центром и вертолетной площадкой.

$ 450 млн стоит яхта, арендованная Ди Каприо для поездки на чемпионат мира по футболу в Бразилии

Расточительность звезды не раз вызывала критику защитников окружающей среды. В 2014 году актер стал послом мира ООН по вопросам изменения климата. Также он владеет благотворительным фондом, регулярно жертвует внушительные суммы в поддержку экоактивизма и снимает тематические фильмы. Издание США Ди Каприо считают наиболее авторитетным спикером в области изменения климата и других экологических проблем. Ему доверяют даже больше, чем экоактивистке Грете Тунберг, американскому президенту Джо Байдену и бизнесмену Биллу Гейтсу.

В то же время Ди Каприо пользуется частными самолетами, вертолетами и мегаяхтами, которые оставляют внушительный экологический след, за что журналисты неоднократно обвиняли его в лицемерии. Например, в марте 2023 года Ди Каприо посетил в Лос-Анджелесе мероприятие в поддержку экологичной моды Green Carpet Fashion Awards. Позже издание Милане и Париже.

Квинтэссенция роскоши

Отдыхая на суше, Леонардо Ди Каприо тоже выбирает роскошь и богатство. Он проводит время в эксклюзивных отелях и клубах, которые предназначены для знаменитостей, магнатов и королевских особ. Например, курорт Grand Resort Lagonissi в Афинской ривьере, где, помимо Ди Каприо, Шакира, футболист Криштиану Роналду, актеры Мэл Гибсон, Ален Делон и Мэрил Стрип.

Отель предлагает разные виды размещения: от недорогих одноместных номеров до люксов, а для VIP-гостей приготовлены роскошные виллы. Стоимость проживания в них может достигать 12,7 тысячи долларов (1,2 миллиона рублей) за ночь, хотя точная цена доступна только по запросу. Виллы располагают частными пляжами, открытыми и закрытыми бассейнами, отдельными помещениями для прислуги.

В распоряжении постояльцев Grand Resort Lagonissi ― мебель Ralph Lauren и Murano, косметика Bvlgari, вид на море и горы, вертолетная площадка, личный дворецкий, повар и тренер для каждого гостя

Персонал отеля готов исполнить любое желание отдыхающих. Известно, что один из гостей так сильно хотел оградить себя от непрошенных взглядов с моря, что сотрудникам пришлось за день высадить десять кипарисов перед террасой его виллы. Следующий VIP-клиент оказался не в восторге от закрывающих вид деревьев, так что кипарисы выкопали и рассадили по территории курорта.

Еще одно излюбленное место Ди Каприо, а также футболиста Лео Месси, диджея Дэвида Гетты, голливудских селебрити Идриса Эльбы и Энн Хэтэуэй, ― кабаре и ресторан Lío на Ибице. На сцене клуба выступают певцы, танцоры и акробаты. Они развлекают гостей «соблазнительными и завораживающими» номерами, пока официанты приносят изысканные блюда и напитки. Стандартный билет на вечеринку стоит скромные 40-50 евро (4-5 тысяч рублей), но забронировать VIP-столик можно только по запросу.

Ди Каприо замечали и в элитном клубе San Vicente Bungalows в Западном Голливуде, который набирает популярность у селебрити. С момента открытия в 2018 году заведение приняло множество звездных гостей, в том числе певца Джастина Бибера и его жену — модель Хейли, принца Гарри и Меган Маркл. Это идеальное место, чтобы спрятаться от мирской суеты и назойливых папарацци.

За 4,2 тысячи долларов в год (почти 400 тысяч рублей) клиентам гарантируют абсолютную конфиденциальность и полный покой. Для гостей моложе 35 лет тариф ниже ― 1,8 тысячи долларов (168 тысяч рублей). Участникам строго запрещено рассказывать о клубе в социальных сетях, а также снимать фото или видео внутри: по прибытии гостей заставляют заклеивать объектив камеры стикером.

$ 4,2 тысячи стоит ежегодное членство в элитном клубе San Vicente Bungalows в Западном Голливуде, который обожает Леонардо Ди Каприо

В San Vicente Bungalows девять номеров, бассейн, многочисленные дворики и сады, терраса на крыше, несколько баров и ресторан. Гостям подают тальятелле с трюфелем, обжаренные гребешки и стриплойн-стейк (стоимость блюд — 52-54 доллара). На завтрак предлагают омлет за 21 доллар и авокадо-тост за 18 долларов.

В клуб принимают только избранных. Подать заявку можно по рекомендации действующего участника San Vicente Bungalows, но и это не гарантирует членство. Потенциальному гостю придется ответить на ряд личных вопросов — например, назвать любимый ресторан. Заявки рассматривает секретный комитет из 14 человек, куда входят авторитетные эксперты мира искусства, моды и развлечений.

С кем отдыхает Лео

Отдыхать в элитных заведениях Леонардо Ди Каприо любит в компании. Его неизменным спутником уже много лет остается актер Тоби Магуайр. Они познакомились в подростковом возрасте на прослушивании, и с тех пор их дружба крепла, как хорошее вино. Сегодня звезды вместе ездят в круизы, посещают модные клубы и ходят на спортивные матчи. Кстати, Ди Каприо болеет за баскетбольную команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и посещает игры в свободное время.

49-летний холостяк любит путешествовать с семьей. Летом 2023-го его видели с отцом Джорджем Ди Каприо и мачехой Пегги Фаррар сначала в Лондоне, а затем на Амальфитанском побережье. Их сопровождала 16-летняя племянница актера Норманди. А вместе с матерью Ирмелин Инденбиркен Лео посетил эксклюзивный пляжный клуб Club 55 в Сен-Тропе.

Ни один отпуск Леонардо Ди Каприо не обходится без моделей. Актер заработал репутацию свободолюбивого мужчины, падкого исключительно на девушек до 25 лет

Последние серьезные отношения звезды с актрисой Камилой Морроне, падчерицей Аль Пачино, длились четыре года. Пара много путешествовала: они грелись под солнцем Мексики, проводили новогодние каникулы на карибском курорте Сен-Барт, пили кокосовую воду на Гавайях, загорали на Корсике, катались на лыжах в Аспене. Также в копилке Ди Каприо — круизы на Багамы, Бора-Бора, Миконос и во Французскую Полинезию.