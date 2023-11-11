Кристина Асмус рассказала о травле после выхода фильма «Текст»

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус не боится обсуждать самое личное и показывать все, что скрыто. Актриса, недавно вступившая в публичный конфликт со своим коллегой по фильму «Текст» Александром Петровым, рассказала в Инстаграме* о травле, которой подверглась после выхода картины на экраны. И хотя после премьеры прошло четыре года, Кристина до сих пор с содроганием вспоминает тот период своей жизни.

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Всему виной сцены интимной близости между героиней Асмус и персонажем Ивана Янковского. Артисты сыграли настолько правдоподобно, что у зрителей не возникло сомнений — Гарик Харламов не смог смириться с новой ролью Асмус и принял решение развестись с ней.

Асмус рассказала, что «моралисты», писавшие ей сообщения в соцсетях, перешли все границы дозволенного. Дело дошло до угроз.

Но и на этом интернет-тролли не остановились. Вторая волна хейта началась, когда Кристина, по ее словам, «ушла от своего мужа и задышала».

В конце своей исповеди актриса призвала подписчиков быть аккуратнее в суждениях и не торопиться высказывать свое мнение по любому поводу.

Сейчас Кристина находится в счастливых отношениях с коллегой по цеху Романом Евдокимовым, который младше ее на шесть лет. Пара перестала скрывать свой роман в апреле этого года.