Развод, «Солнцепек» и чужая дочь: куда пропал звезда «Спецназа» Кравченко

Народный артист Российской Федерации Алексей Кравченко раньше часто появлялся в сериалах в роли полицейских и военных, однако в последнее время пропал. Куда исчез актер, чем сейчас занимается?

© Кадр из сериала

Чем прославился Кравченко

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Актер родился 10 октября 1969 года. Кравченко рос без отца — его воспитывала мама, работавшая швеей. Будущего артиста нельзя было назвать примерным ребенком (он бросил школу после восьмого класса), однако, несмотря на хулиганство, в юношестве он увлекся музыкой, занимался в джазовой студии и играл в школьном ансамбле. Кравченко также занимался спортом — тогда в моду вошел бодибилдинг.

Дебютная роль в кино принесла артисту оглушительный успех. В 13 лет он снялся в фильме Элема Климова «Иди и смотри», в котором сыграл партизана-подростка. Школьник настолько погрузился в образ, что почти перестал есть, ведь его герой должен был выглядеть изможденным. Впоследствии картина стала образцом среди фильмов о войне.

Кравченко не задумался тогда о карьере актера: получил профессию фрезеровщика, отслужил на флоте, а после демобилизации едва не решил учиться на мичмана, но с ним встретился Элем Климов и убедил поступать в театральный вуз.

В 1991 году Кравченко окончил с красным дипломом Щукинское училище, после чего началась новая страница в карьере. На счету актера около 100 ролей в различных проектах, в том числе театральных.

Зрители знают Кравченко благодаря ролям в сериалах про силовиков. Например, он исполнил роль второго плана — офицера ФСБ — в культовом сериале «Бригада», а в 2002–2003 годах он снимался в «Спецназе». Кравченко исполнил роль капитана Владимира Вяземского. В «9 роте» артист представил в образе капитана Быстрова по кличке «Кохраман». Особенно полюбился он за роль полицейского в комедии «Каникулы строго режима», коллегой по которой был Сергей Безруков.

Где сейчас Кравченко

С сентября 2016 года актер является ведущим шоу «Экстрасенсы против детективов», которое выходит на телеканале «НТВ». Кроме того, артист выходит на театральную сцену — в ближайшее время в МХТ им. Чехова состоится спектакль «Карамазовы» с его участием. В МХТ же он играет в спектакле «Мефисто».

В 2022 году Кравченко снялся в таких картинах, как мини-сериал «The Тёлки», сериалах «Янычар», «Дикая», «Уровень угрозы», «Наш спецназ», фильмы «Лучшие в аду» и «Сердце Пармы». В 2023 зрители увидели артиста в «Операции „Неман“» и «Аквариуме».

Как Кравченко относится к СВО

В 2021 году артист исполнил одну из главных ролей в фильме «Солнцепек», который сочли достаточно жестким из-за военных сцен. Сюжет картины рассказывал о начале военного конфликта в Донбассе в 2014 году

По мнению самого Кравченко, война сама по себе жестока и ужасна, поэтому зрителю необходимо помнить об этом, пусть даже через экранную призму.

«Напутствие может быть только одно: даже на войне можно остаться человеком! Война — это трагедия всех, кто в нее вовлечен. И грех на тех, кто ее спровоцировал», — подчеркнул тогда Кравченко.

В 2021 году актера внесли в список «деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины».

В январе 2023 года артист пристыдил коллегу по «9 роте» Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за то, что он выразил готовность сражаться за Украину. Кравченко возмутили слова актера о безразличии к судьбе России.

«Стесняюсь спросить, почему он до сих пор не в окопах-то? Просто у кого-то есть сила духа, а у кого-то... душок!» — заявил RT Кравченко.

Что известно о личной жизни Кравченко

Актер был дважды женат. Развод с первой женой Алисой вызвал общественный резонанс. В первом браке у Кравченко родилось двое сыновей — Алексей и Матвей, однако наличие детей не спасло отношения.

У актера вспыхнул роман с Надеждой Борисовой, однако в тот момент он был женат и после начала отношений с коллегой все равно долгое время не мог уйти из семьи, да и у возлюбленной была дочь Ксения и супруг.

В 2006 году актеры все же смогли признаться возлюбленным в неверности. Алиса восприняла уход Кравченко очень тяжело, за что он долго чувствовал себя виноватым. При этом артист признавался, что ни разу не пожалел о своем решении.

«У меня с Алисой состоялся разговор, она его стойко приняла. И рано утром я уехал. Машину, квартиру — все имущество оставил Алисе и детям. Так бы поступил нормальный мужчина. К Надежде приехал на стареньком авто с небольшой сумкой с вещами. Это все, что у меня было», — сказал Кравченко на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Когда страсти немного улеглись, влюбленные познакомили своих детей между собой, они подружились. Позднее Кравченко удочерил Ксению.