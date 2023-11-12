Мерил Стрип развелась с мужем. Почему распалась одна из самых крепких пар Голливуда

74-летнюю Мерил Стрип можно смело назвать первой леди американского кинематографа. Несмотря на процветающий в Голливуде культ молодости, она уже почти четыре десятилетия остается одной из самых востребованных актрис. За годы карьеры она ни разу не запятнала свое имя скандалом и при этом всегда жила так, как считала нужным. Мерил снялась в нескольких десятках культовых фильмов, стала рекордсменкой по количеству номинаций на премию «Оскар» и образцом для подражания для коллег и поклонников. При этом она никогда не ставила работу выше семьи и детей. Тем неожиданнее для всех стала новость о ее разводе с мужем. В рамках цикла о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как Мерил Стрип добилась успеха, нашла свою любовь, а затем потеряла, зато сохранила себя.

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Гром среди ясного неба

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В конце октября официально распалась еще одна семейная пара, которую до недавнего времени в Голливуде и за его пределами считали одной из образцовых. Представитель Мерил Стрип Доном Гаммером, с которым актриса состояла в браке почти 45 лет.

«Дон Гаммер и Мэрил Стрип расстались более шести лет назад, и, хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жить разными жизнями», — сообщил представитель 74-летней актрисы журналистам.

Причины развода супругов не разглашаются. Однако известно, что они перестали жить вместе еще шесть лет назад, хотя и мастерски скрывали этот факт от общественности.

Сделать это им было не слишком сложно, потому что Стрип никогда не была частым гостем на звездных вечеринках и красных ковровых дорожках. В последний раз она появилась под руку с мужем на церемонии вручения премии «Оскар» в 2018 году. И тогда даже у самых внимательных журналистов не возникло подозрений, что в отношениях пары не все гладко, а между тем решение о расставании уже было принято. Можно сказать, это еще раз доказывает, что Мерил Стрип — первоклассная актриса, полвека назад удачно выбравшая профессию.

Магистр искусств покоряет Бродвей

Стрип с юных лет отличалась умением полностью погрузиться в роль. Даже в школьных постановках она всегда не просто заучивала текст, а полностью растворялась в образе своих героинь и ради этого меняла манеру и интонации их речи, придумывала походку и жесты.

Впервые этот метод она опробовала еще в детстве. Тогда же она решила, что в будущем хочет быть только артисткой. Она обожала наблюдать за людьми и отмечать их повадки и особенности. В одном интервью актриса рассказала: «Помню, как я, совсем еще маленькая, сидела перед зеркалом и старалась превратиться в собственную бабушку: наносила грим, рисовала себе морщинки карандашом. И все время пыталась понять: что она чувствует? О чем думает? Почему делает то, а не другое?»

Ярких внешних данных, чтобы стать актрисой, у Мерил, по ее собственным словам, никогда не было. В школе она считалась «существом довольно невзрачным», так как носила скобки на зубах и уродливые очки с толстыми стеклами. Изменить ситуацию она смогла в 15 лет, когда осветлила от природы темные волосы, избавилась от ненавистных брекетов и сменила очки на линзы.

Я стала вести себя так, как будто была королевой красоты. И все поверили, что я действительно королева! Хотя нос мой по-прежнему оставался чересчур длинным, а недовольство собой никуда не исчезло. И все же я видела, что могу убедить других, — поэтому и сама начала верить в себя Мерил Стрип

Определившись с будущей профессией, Стрип решила не полагаться лишь на талант и удачу и получила блестящее образование. Сначала она с отличием окончила отделение драмы в престижном колледже Вассар, а затем выиграла грант на обучение в Драматической школе Йельского университета. За пять лет в Йеле Стрип сыграла в 40 театральных постановках, причем роли ей доставались совершенно разные — от лягушки и 80-летней старушки до Елены из пьесы «Сон в летнюю ночь». Именно в университете начинающая актриса решила сменить свое настоящее имя Мэри Луиза на более звучное Мерил и под этим псевдонимом стала покорять Бродвей.

И Бродвей не устоял под натиском ее таланта и трудолюбия: очень быстро она стала играть главные роли в пьесах Теннесси Уильямса, Уильяма Шекспира и Артура Миллера. Постановки пользовались неизменным успехом у зрителей и критиков. За свою работу Стрип даже получила высшую театральную премию «Тони».

Однако пробиться в кино ведущей артистке Бродвея было нелегко. Из-за неформатной внешности многие режиссеры доверяли Стрип лишь крошечные роли, зачастую вырезавшиеся при монтаже, либо в грубой форме ей отказывали.

В середине 1970-х Стрип проходила пробы в блокбастер «Кинг-Конг», однако продюсеру Дино де Лаурентису ее кандидатура настолько не понравилась, что тот по-итальянски спросил у сына: «Зачем привели мне эту свинью? Она настолько уродлива». «Мне жаль, что я вас разочаровала», — не моргнув глазом, парировала Мерил по-итальянски, после чего дала себе слово никогда больше не ходить на кастинги

Все изменилось в 1978 году, когда Стрип дали роль подруги призванного на войну во Вьетнаме солдата в фильме «Охотник на оленей». За актерскую игру в этом проекте она впервые была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус», а всего год спустя уже унесла обе престижные награды за роль второго плана в драме «Крамер против Крамера». С тех пор кандидатуру Стрип практически каждый год выдвигали на ту или иную премию.

21 раз Мерил Стрип была номинирована на премию «Оскар». В копилке ее наград три статуэтки — за фильмы «Крамер против Крамера», «Выбор Софи» и «Железная леди»

Благодаря обаянию и огромному таланту Стрип давно считается одной из величайших актрис современности. При этом ради хорошей роли она никогда не шла по головам коллег и тем самым доказала, что для успеха в профессии эталонная внешность — явно не главное. В Голливуде у Мерил вообще практически кристально чистая репутация. Она не ввязывалась в скандалы и, по ее признанию, за всю жизнь любила только двоих мужчин, один из которых до недавнего времени был ее мужем.

Идеальная пара

Первые серьезные отношения Мерил Стрип начались как волшебная сказка, а закончились как трагедия. С 40-летним на тот момент Джоном Казале, ставшим известным после роли Фредо Корлеоне в «Крестном отце», она познакомилась в 1975 году, во время репетиций спектакля «Мера за меру». Между ними мгновенно вспыхнул страстный роман, и вскоре Стрип переехала в крошечную нью-йоркскую квартирку Джона.

Поначалу окружающие не понимали, что может связывать именитого артиста средних лет и молодую старлетку. Со стороны они действительно казались очень разными, но Стрип нравился этот дружелюбный и застенчивый мужчина, который безоговорочно верил в ее успех и всячески старался помочь ей с ролями в кино. Она сама не заметила, как влюбилась.

По мнению близких людей, Стрип и Казале были идеальной парой: они никогда не ссорились и не порождали грязных слухов на радость желтой прессе.

Роберт Де Ниро, работавший с обоими актерами в «Охотнике на оленей», заявил: «Я, кажется, ни разу в жизни не встречал такой преданности одного человека другому, какая была у Джона. Как он сох по ней! И любовь Мерил к этому человеку была безгранична»

Стрип и Казале собирались пожениться, однако у судьбы оказались другие планы. На съемках «Охотника на оленей» актеру внезапно стало плохо, его госпитализировали. В больнице врачи обнаружили у актера запущенный рак легких. О диагнозе он сразу же рассказал Стрип, но утаил, насколько плохи его дела. Казале не хотел, чтобы она, подающая надежды артистка, превратилась в его сиделку. Он уговорил Стрип согласиться на роль в сериале «Холокост», и актриса на несколько месяцев уехала в Австрию. Вернувшись домой, она с ужасом обнаружила, что ее возлюбленный уже не может самостоятельно подняться с постели. Три последних месяца своей жизни он провел в больнице, Мерил Стрип была с ним рядом каждый день.

"Я старалась, как могла, облегчить последние месяцы жизни Джона. Все бросила и переехала в больницу. Я до последнего надеялась, что ему поставили неверный диагноз, но процесс был необратим", - вспоминает Мерил Стрип.

В марте 1978 года Казале скончался на руках у Мерил. Об этом непростом периоде своей жизни актриса практически никогда не говорит на публике. Лишь однажды она обмолвилась, что трагический роман с Джоном помог ей осознать, что действительно важно в жизни. Именно тогда она навсегда зареклась ставить карьеру выше семьи.

Новая любовь как лекарство от депрессии

После кончины Казале 29-летняя Стрип, по ее признанию, чувствовала себя старухой. Она была эмоционально раздавлена и не могла избавиться от чувства вины из-за того, что уехала на съемки вместо того, чтобы провести время с Казале.

В попытках заглушить боль и отчаяние актриса очень много работала, однако спасением от депрессии для нее стала новая любовь. Это произошло случайно: после похорон любимого Мерил Стрип оказалась без крыши над головой — просто не смогла вернуться в ту квартиру, где провела три счастливых года жизни. На то, чтобы снять другое жилье в Нью-Йорке, денег у нее не было, и тогда брат предложил ей временно перебраться в мастерскую его приятеля — молодого скульптора Дона Гаммера, который как раз работал в Европе. Артистка приняла это предложение — ей было безразлично, где ночевать и хранить вещи.

"Я снималась на автопилоте. Но работа оказалась отличным лекарством, я забывала о своем горе, находясь на съемках. Они не оставляли мне сил горевать. Вечерами я возвращалась домой совершенно измотанная, падала в постель и отключалась", поделилась Мерил Стрип.

Однажды Стрип вернулась с очередных съемок и внезапно обнаружила на пороге мастерской ее хозяина, который был проездом в Нью-Йорке и решил заглянуть домой. Чтобы как-то отблагодарить его, актриса в шутку предложила Гаммеру писать друг другу письма, когда он вновь уедет в Европу. Он согласился и уговорил Стрип не съезжать из его квартиры.

Переписка с Гаммером стала для Стрип утешением, в письмах она изливала всю свою боль. В ответ Дон искал слова утешения и терпеливо делал все возможное, чтобы отвлечь актрису от тягостных мыслей. И вскоре она поняла, что испытывает к Дону, ставшему ей надежным другом и спасательным кругом, не только признательность. Спустя полгода после первой встречи Стрип, несмотря на неодобрение родственников, согласилась выйти за него замуж.

"Дональд был послан мне небесами. Он стал прекрасным мужем и отцом, помог мне преодолеть смерть Джона, заставил идти дальше. Мне повезло с ним, он моя поддержка и опора, самый роскошный подарок в жизни", - рассказала Мерил Стрип.

Осенью того же 1978 года они без лишнего шума поженились, купили в кредит большой дом на берегу озера в Коннектикуте и начали обустраивать семейное гнездо вдали от шумного Нью-Йорка. Через год с небольшим после свадьбы на свет появился их сын, а затем три дочери. Младшая девочка родилась в 1991 году, когда ее знаменитой матери было 42 года и за ее плечами был не один десяток главных ролей.

После рождения первенца Мерил решила отдохнуть от кино, но классической домохозяйки из нее не вышло. Карьера актрисы шла в гору, успешные проекты следовали один за другим. Однако, помня предыдущие ошибки, она при составлении съемочного графика непременно ставила продюсерам условие, что к ужину должна возвращаться к семье. Если же ей предстояло долго сниматься вдали от родных, она просто брала детей и мужа с собой, потому что не хотела расставаться с ними больше чем на две недели. «Я всегда знала, что одержима семьей, — сказала однажды Стрип в интервью. — Знаете, часто говорят про одержимость религией или чем-то еще. Я всегда думала о том, чтобы найти правильного человека и создать семью. Просто не могу представить себя одинокой».

«Главное в отношениях — компромисс»

Актриса вообще всегда ставила мужа и детей на первое место и искренне верила, что семья ничему не может помешать, если супруги не пытаются придушить друг друга излишней заботой. «Мы даем друг другу пространство жить и дышать. Я часто хожу в театр, Дон не любит такие вылазки. Он играет в гольф, а я забросила все виды спорта. Ну и что? Мы не попрекаем друг друга. Это глупо. Мы просто очень разные, и это нормально», — делилась Мерил секретами семейного счастья.

Уже будучи знаменитостью мирового масштаба, актриса могла позволить себе штат прислуги, чтобы забыть о бытовых проблемах, но она всегда предпочитала гладить, готовить и делать уборку самостоятельно. Для нее работа по дому стала своеобразной прививкой от звездной болезни, ведь, по ее словам, человека, который сам гладит свое белье, слава испортить не может.

"Главное в отношениях — это понимание. Также нужно держать язык за зубами, просто промолчать. Кстати, Дон всегда рад тому, что я готовлю. Даже если что-то пошло не так, он промолчит, а я не стану извиняться. Извинения всегда портят вкус блюда", - призналась Мерил Стрип.

Стрип всегда с благодарностью относилась к помощи Гаммера и неоднократно повторяла, что своим успехом во многом обязана его поддержке и любви. Так продолжалось без малого четыре десятилетия, пока что-то не разрушило их семейное счастье. Но что именно — остается загадкой.

Работа всегда спасет

Кроме официального объявления о разводе, ни Стрип, ни Гаммер никак не прокомментировали свое расставание. Известно лишь, что супруги разошлись на дружеской ноте.

Сегодня Мерил Стрип все так же далека от тщеславного мира звезд и все так же много работает, а Гаммер по-прежнему старается держаться подальше от публичности и походам в театр предпочитает гольф. Их дети давно выросли и обзавелись собственными семьями. Генри стал музыкантом и выступает под псевдонимом Генри Вулф, две старшие дочери, по примеру звездной матери, стали актрисами.

В своей «оскаровской» речи 2012 года актриса подчеркнула, что муж дал ей все, о чем она когда-либо мечтала. Однако, по ее же словам, семейная жизнь — это огромный труд, который гораздо сложнее актерской игры в кино или театре.