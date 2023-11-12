Асмус пожаловалась на жестокую травлю из-за эротической сцены

«В 2019 году, сразу после выхода фильма «Текст», я подвергалась жесткой травле. Об этом случае знают все, но не все могут представить, как это вдарило по мне… Это был сумасшедший скандал, разговоры о котором продолжаются до сих пор. А все потому, что по мнению моралистов я совершила преступление против человечества — я сыграла в кино», — высказалась Асмус.