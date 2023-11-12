Умер создатель «Детективного агентства "Лунный свет"» Роберт Батлер
Скончался лауреат трех премий "Эмми" Роберт Батлер. Батлер - американский режиссер, актер, сценарист и продюсер, стоявший у истоков внушающей вереницы сверхпопулярных франшиз.
В частности, он снял пилоты "Детективного агентства "Лунный свет"с Брюсом Уиллисом, оригинального "Звездного пути", шоу "Бэтмен"и "Блюз Хилл-стрит". Всего в фильмографии ветерана свыше ста пунктов.
Как сообщила СМИ семья артиста, он умер в Лос-Анджелесе в возрасте 95 лет.
Окончив Калифорнийский университет по специальности "Английский язык", Батлер начал карьеру в шоу-бизнесе в качестве ассистента на CBS. Как режиссер дебютировал в 1959-м.
Батлер снимал первый в истории ТВ мини-сериал "Синий рыцарь", в его портфолио "Турбулентность" с Лиоттой, сериалы "Коломбо" и "Миссия невыполнима", оригинальный "Кунг-фу" и "Сумеречная зона".