Умер создатель «Детективного агентства "Лунный свет"»

Скончался лауреат трех премий "Эмми" Роберт Батлер. Батлер - американский режиссер, актер, сценарист и продюсер, стоявший у истоков внушающей вереницы сверхпопулярных франшиз.

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В частности, он снял пилоты "Детективного агентства "Лунный свет"с Брюсом Уиллисом, оригинального "Звездного пути", шоу "Бэтмен"и "Блюз Хилл-стрит". Всего в фильмографии ветерана свыше ста пунктов.

Как сообщила СМИ семья артиста, он умер в Лос-Анджелесе в возрасте 95 лет.

Окончив Калифорнийский университет по специальности "Английский язык", Батлер начал карьеру в шоу-бизнесе в качестве ассистента на CBS. Как режиссер дебютировал в 1959-м.