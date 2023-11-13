Как воспитать Бабу-Ягу в своем коллективе? Георгию Милляру – 120

Он называл себя главной нечистью Советского Союза. На этой неделе исполнилось 120 лет Георгию Милляру. Как удалось воспитать Бабу-Ягу в своем коллективе, рассказывает обозреватель «МИР 24» Максим Красоткин.

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Про него могли бы сказать «бес попутал», «нечистая сбила с пути». Ведь всю жизнь нечисть играл. Амплуа стало актерской судьбой, а созданный образ – Бабой-Ягой всея СССР.

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«До него Бабу-Ягу никто никогда не играл в кино. Все создавалось с нуля, никто не знал, какая Баба-Яга должна быть на экране, как она должна выглядеть? Это какой-то фольклорный персонаж, в каких-то текстах упоминается. А никто ни на сцене, ни в кино не изображал», – отметил киновед, хранитель фондов киностудии им. М.Горького Алексей Тремасов.

Это на экране он был то колдуньей, то чертом, а по происхождению – настоящим аристократом. Георгий Милляр родился в семье французского инженера Франца де Милье, приехавшего в Россию. Фамилию Милляр он взял уже после революции. Будущий актер жил в достатке, воспитывался гувернантками, в совершенстве владел немецким и французским.

«Умение читать и говорить на разных языках давало возможность охватить намного больший пласт литературы, и ему это, безусловно, поможет, когда он будет работать над своими ролями», – сказала эксперт Национальной ассоциации экспертов по деловой этике и протоколу Екатерина Богачева.

Впрочем, имея дворянское происхождение, Георгий Милляр иногда вел себя по-пролетарски. Богемных собраний не любил, на съемочной площадке общался больше с водителями и осветителями, а от его шуток краснела женская половина группы.

«Пил одеколон, который гримеры выписывали в целях чистить парики или что-то там. Я просто была свидетелем. Георгий Францевич приходит в гримерную, до съемки еще. Все сразу: «Ой, Георгий…». «Девочки, девочки, сирень, сирень!» Одеколон был «Сирень» в маленьких бутылочках с узким горлышком, вылить было трудно», – поделилась старший научный сотрудник Музея кино Эмма Малая.

Среди всех своих ролей, а Милляр сыграл более чем в ста фильмах, к Бабе-Яге он питал особые чувства. Этот образ он срисовал со своей соседки – старой гречанки из Ялты. Кстати, наблюдательность, умение выделять детали и фантазия – это тоже результат хорошего воспитания.

«Такое знакомство ребенка с большим культурным наследием не могло не отразиться на эмоциональном интеллекте. А ведь для актеров это исключительно важный фактор – получить данные от режиссера и переложить это, ведь актеры не играют сами себя», – отметила Екатерина Богачева.

Впервые старушку из сказок зрители увидели в 39-м, когда на экраны вышел фильм «Василиса Прекрасная». Там Милляр сыграл сразу три роли: саму Бабу-Ягу, гусляра и старика, кем и был указан в титрах. Зрители тогда гадали: а кто же сыграл ведьму?

На эту роль сначала претендовала Фаина Раневская. Но Георгию Милляру удалось убедить режиссера Александра Роу, что играть старую ведьму не женское дело.

«Потом, когда его спрашивали: «А как же вы все-таки мужчина, и играете женские роли? Он: «Ну какая женщина захочет быть Бабой-Ягой?», – рассказала Эмма Малая.

В поисках хорошего дубля один из эпизодов актеру пришлось сыграть более 20 раз. В итоге получил ожог от многократного скатывания по металлическому желобу. А в 41-м Георгию Милляру предложили сыграть другого сказочного персонажа – Кощея Бессмертного. Но он говорил: таланта не хватит. На самом деле не хотел во время войны играть абсолютное зло, тем более параллели с реальностью четко прослеживались. Кстати, работая над образом Кощея, Милляр смотрел, как выглядели тевтонские рыцари. Осанка, взгляд – это все оттуда. Персонаж получился таким злым аристократом. Говорят, когда Сталин посмотрел кино, то распорядился показать его в день победы над Германией. Так что смонтированная лента еще ждала своего часа.

«Я с детства помню этого Кощея ужасного. Это, конечно, производило тогда, когда не было никакой компьютерной графики, впечатление. Когда у него слетала голова за головой, это производило ошеломляющее впечатление», –поделилась актриса, балерина Наталья Седых.

Во время съемок финальной битвы Кощея и богатыря Никиты Георгий Милляр не успел увернуться от меча напарника и даже потерял сознание. А в седле он держался лучше – сказывались навыки, полученные в детстве.

«Конечно, это искусство танца, искусство верховой езды. И мы знаем, что с животными прекрасно он ладил на съемочной площадке», – отметила Екатерина Богачева.

В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» он был чертом. В «Варваре-красе» – Чудо-Юдо Беззаконное. Вроде и нечисть, но зритель улыбался.

Большинство ролей в его карьере были хоть и яркими, но эпизодическими, и в титрах его не указывали. Зато, когда выпадала роль Бабы-Яги, он оттачивал ее до совершенства.

Баба-Яга, пожалуй, – единственная женщина, которой он долгие годы отдавал свое сердце. Георгий Милляр женился только после пенсии на своей соседке по коммуналке, да и то, потому что настоял его друг, режиссер Александр Роу.

«Когда он делал предложение своей жене, уже будучи в почтенном возрасте, в 65 лет он женился, она сказала: «Мне уже не нужны мужчины». А он ей: «Я не мужчина, я Баба-Яга», – рассказала киновед Нина Спутницкая.

Детей у артиста не было, но он их очень любил. Однажды перед творческой встречей каждому юному зрителю он приготовил индивидуальный подарок.

«Вместимость зала – 250 человек, он нарисовал 250 рисунков и готовился к этой встрече. Потом ее отменили. Ему даже никто не позвонил, никто ничего не сказал. Он часто страдал от этого», – сказала Эмма Малая.

Звание народного артиста Георгий Милляр получил только в 85 лет, за четыре года до смерти. Почему? Наверняка он бы ответил: «А черт его знает».

«Нечистая сила – это хорошо. Очеловеченные черти симпатичнее, чем очертенелые люди», – говорил Милляр.