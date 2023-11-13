Хабенский рассказал, какие фильмы с его участием выйдут зимой и весной

Народный артист РФ художественный руководитель - директор Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский, несмотря на занятость в театре, снялся в нескольких картинах, которые выйдут зимой и весной, а также планирует актерскую работу в сериале и полнометражном фильме. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

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"Во-первых, "Малышарики". Кино для самых маленьких. Воплотили с Лизой Боярской мечту. Я давно озвучивал папу в проекте, а тут продюсеры наконец-то нашли деньги, режиссера и сняли полнометражный фильм. Я провел на площадке пять дней", - рассказал собеседник агентства.

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Он добавил, что летом снялся в новых "Бременских музыкантах". Картина, в которой ему досталась роль Сыщика, выйдет в прокат 1 января. Кроме того, весной выйдет фильм "Сто лет тому вперед".

"Словом, у меня пойдет одна премьера за другой, правда, пока в микродозах. Честно скажу, надеялся, моя персональная мхатовская кинопауза будет покороче. Понимал: перерыв в съемках неизбежен, иначе не смогу ничего понять в театре. Вот совсем ничего! Сказал себе: на время - стоп. Но рассчитывал вернуться в кино месяцев через шесть-восемь, а возвращение начинаю лишь сейчас. Конечно, хочу сниматься. Даже не пытаюсь скрывать этого", - признался артист. Он рассказал, что рассматривает сейчас "два хороших варианта: полный метр и большой сериал", готов начать работу зимой, если все сложится.

Отвечая на вопрос, возникало ли у него когда-нибудь желание оставить ремесло, Хабенский рассказал, что такое случалось. "Однажды было. Увидел, как работает Петр Мамонов в фильме Павла Лунгина "Остров". Это больше, чем роль в художественной картине. Был потрясен. Помню, вышел из кинозала с вопросом: "А что я делаю в профессии?" - отметил артист. Он добавил, что после этого стал работать еще упорнее, но "то ощущение не забыл".