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«Не знаю, как я умудрился не обделать костюм»: Энтони Старр — о съёмках в «Поколении «Ви»

Звезда сериала «Пацаны» Энтони Старр в свежем интервью рассказал, как проходили съёмок одной из сцен для его камео в шоу «Поколении «Ви». Речь про фрагмент, в котором Хоумлендер взлетает.

Энтони Старр — о съёмках в «Поколении «Ви»
© Чемпионат.com

В этот момент самого Старра подняли на тросах в воздух. По словам Старра, в этот момент ему хотелось, чтобы этот трюк сделал каскадёр.

Это лицо человека, который поднимается слишком высоко в небо и очень хочет сказать: «Это мог бы сделать каскадёр». Честно говоря, не знаю, как я умудрился не обделать костюм. Или даже хуже.

Сериал «Поколение „Ви“ рассказывает о колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах».

Проект уже продлили на второй сезон, а финал первого состоялся 3 ноября.

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