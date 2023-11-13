«Не знаю, как я умудрился не обделать костюм»: Энтони Старр — о съёмках в «Поколении «Ви»
Звезда сериала «Пацаны» Энтони Старр в свежем интервью рассказал, как проходили съёмок одной из сцен для его камео в шоу «Поколении «Ви». Речь про фрагмент, в котором Хоумлендер взлетает.
В этот момент самого Старра подняли на тросах в воздух. По словам Старра, в этот момент ему хотелось, чтобы этот трюк сделал каскадёр.
Это лицо человека, который поднимается слишком высоко в небо и очень хочет сказать: «Это мог бы сделать каскадёр». Честно говоря, не знаю, как я умудрился не обделать костюм. Или даже хуже.
Сериал «Поколение „Ви“ рассказывает о колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах».
Проект уже продлили на второй сезон, а финал первого состоялся 3 ноября.
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