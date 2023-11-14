«Я люблю себя такой». Лолите исполняется 60 лет

Лолита — одна из самых ярких и необычных звезд российской эстрады. Актрисе, певице, телеведущей, режиссеру Лолите Милявской 14 ноября 2023 исполняется 60 лет.

О том, как Лолита начала свою карьеру — в материале «Рамблер».

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Лолита появилась на свет в Закарпатье в 1963 году в семье актера и режиссера Марка Горелика и джазовой певицы Аллы Никифоровой. Имя Лолита не было необычным для региона, наоборот, матери будущей звезды казалось, что оно было довольно простым, и потому на нем и остановилась.

Лолита жила с бабушкой, потому что родители большую часть времени проводили в гастролях. В 1974 году Горелик мигрировал в Израиль, и из-за этого маму Лолиты уволили из театра.

В детстве Лолита мечтала стать балериной и, глядя из окон квартиры бабушки на Львовский оперный театр, представляла, как исполняет пируэты на сцене. После смерти бабушки Милявская стала гастролировать с мамой и выступать в ее джазовом коллективе на подпевках. Позже Никифорова познакомила дочь с Ириной Понаровской, и Лолита перешла в ВИА «Поющие гитары» на бэк-вокал.

«Дело в принятии себя. Слушайте, в какой-то момент я стала толстой, а была худой. Но почему же я должна себя не любить толстую? Я не понимала, в чем проблема. Почему я должна в угоду социуму быстро худеть?



Я похудела в угоду себе, когда поняла, что вес сказывается на здоровье. Поняла, что дальше уже превращусь в недвижимость. Но я была толстая — и это не мешало мне скакать по сцене в обтягивающих костюмах, которые были сделаны специально для меня. Да, я люблю себя такой».

В 1981 году Лолита поступила в Тамбовский филиал Московского государственного института культуры по специальности «режиссура культмассовых представлений и праздников», ее однокурсником был Александр Беляев, который впоследствии стал первым мужем артистки.

Брак Милявской и Беляева прожил недолго — хозяйством занимался Александр, а Лолита все время была занята работой и творчеством. Когда Лолита встретила Александра Цекало, она была все еще замужем, а Цекало дома ждала жена-певица Алена Шиферман.

Расставшись с Беляевым, Лолита перебралась в Москву и вышла замуж за Валерия Милявского, чтобы получить столичную прописку и, конечно, уже знаменитую фамилию. Брак был фиктивным, и вскоре после развода с Милявским Лолита вышла замуж за Цекало.

С Цекало Лолита провела 12 лет не только в любовном, но и в творческом союзе. Цекало и Милявская стали известны на всю страну как кабаре-дуэт «Академия». Супругов называли российскими «Сонни и Шер», пара гастролировала по стране с шуточными песнями про любовь и выступала на телевидение в проектах «Доброе утро, страна!» и «Маски-шоу».

«Выяснилось, что у Шер был дуэт с первым мужем — „Сонни и Шер“. Это тоже было похоже (на нас — прим. «Рамблер»), и он тоже был чуть пониже ее, и они тоже потом расстались. Нам на все на это указали американцы, когда мы показывали им свои записи. Примерами для нас были Лайза Миннелли и Барбра Стрейзанд, в номерах которых использовались реквизит, костюмы и не просто балет-подтанцовка, а актеры. Сейчас это кажется таким банальным, но двадцать лет назад у нас ничего этого не было», — рассказывал Александр Цекало.

Спустя пару месяцев после развода с Цекало Лолита родила дочь Еву. Девочке поставили диагноз аутизм. С самого детства Ева находится на попечении бабушки и дедушки со стороны Лолиты, сейчас они проживают в Болгарии.