"Я пока не наигрался и люблю это дело". Пореченков — о профессии актера

Народный артист России Михаил Пореченков встретился со зрителями в Великом Новгороде - во время Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского, президентом которого он стал.

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На встречу пришло много молодежи - актеры, режиссеры, студенты. Несмотря на предложение знаменитого артиста задавать ему любые вопросы, даже самые неудобные, каверзные, спрашивали его по делу - о работе в театре и кино, ролях, о трудностях и радостях актерской профессии.

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Как стал актером

- Непонятно, "из какого сора растут стихи…". После 10 класса (тогда мы учились 10 лет) я сказал маме, что хочу поступать в театральный. "Ты что, с ума сошел? - сказала она. - У нас там никого нет". Такое время было.

Я поступил в Таллинское высшее военно-политическое строительное училище. Проучился четыре года, и за десять дней до окончания меня выгнали. Но это другая история… Год отработав в художественной мастерской, все-таки решил попробовать поступить в театральный институт. Я был спортсменом, кандидатом в мастера спорта по боксу. Мама сказала, что мне только в физкультурный. Мне повезло - я поступил в ЛГИТМиК (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии - прим. "РГ"), на курс Вениамина Михайловича Фильштинского, великого педагога, который с любовью и трепетом довел нас до выпуска. Как сказал он потом: "Вы такие серые были, как валенки". Я безмерно благодарен, что он оказался на моем пути, заметил меня, рассмотрел в нас, таких "булыжниках", зачатки драгоценных камней.

И дальше началась наша творческая карьера.

Советы молодым

- Если вы чего-то очень хотите, то должны это попробовать сделать. Обязательно. Иначе будете всю жизнь жалеть. Не жалейте. Пробуйте! Я говорю о творчестве.

- Если вы чувствуете, что хотите быть артистом, если у вас есть потребность в этой жизни - только вперед. Помню свои ощущения, когда поступал в театральный институт: не поступлю - дышать перестану. Если не там, то нигде.

- Надо легче идти по жизни и легче относиться к профессии. Думать, страдать, мучиться - но быть легким.

- Если у тебя есть роль, за которую ты несешь ответственность перед зрителем (в кино, театре), то ты должен "отжать ее под железку". Других вариантов в нашей профессии нет. Если не сделаете этого, потом будете жалеть.

- Самое главное в актерской профессии - понять, кто ты. Путешествие в космос менее интересно, чем в глубины собственной души. Каждый раз, открывая в себе новое, постигаешь свою профессию и двигаешься дальше. Без этого движения она мертва, представляет из себя набор штампов, которые рано или поздно иссякнут.

- Не стойте на месте, двигайтесь вперед. Не забывайте, что сделали прежде. Ошибки увидели. Не рассиживайтесь на репликах, как говорят в театре. Не любите себя в искусстве, любите искусство в себе.

- Смотрите советскую классику. Артистам очень полезно посмотреть фильм "Они сражались за Родину". Могучая, мощнейшая работа о войне, о Родине, о Боге - там все есть. Потрясающее актерское существование в кадре: как работают Тихонов, Шукшин, Бурков, Никулин. Это очень интересно. И смысл картины: без Родины нас не будет.

Большая любовь и пляжный роман

Ведете ли вы тетради ролей?

- Нет. Мой мастер все время подвигал меня к этому. Но, во-первых, у всех нас сейчас современные гаджеты. Во-вторых, зачем считать свои работы? В кино так: снялся - и снялся. Я и половины своих фильмов не видел. Смотрю на озвучании, понимаю, где сделал ошибки, здесь сделал бы по-другому…Но все, проехали, давайте двигаться дальше.

Раньше я не мог слышать свой голос, сейчас привык к нему. Не смотрю свои картины. Если только мельком. Не так сыграл. Свет выставлен неправильно, костюмом ошиблись… Теперь пытаюсь абстрагироваться от этого. Это обычные вещи, которые сопутствуют артистам.

Когда меня спрашивают, что мне ближе - театр или кино, отвечаю: театр - это большая любовь, а кино - пляжный роман. На съемки мы собираемся на небольшое время, у нас маленькая группа, все друг друга любят, тусим вместе, а потом расходимся. Может, встретимся на следующем проекте, может - не встретимся… А театр - семья. Большая, сложносочиненная. Мы приходим туда каждый день, видим друг друга, там завязываются отношения наших семей, дети приходят…

Какой жанр вам ближе?

- Вы заметили, я не комедийный артист? Комедия прекрасна, но она требует определенных затрат, приемов, навыков: скорость подачи информации, существование в немного другом градусе, нереальность происходящего…В театре это либо комедия положений, либо комедия характеров, героев. Если ты попал в зрителя, то можешь водить его на веревочке до конца спектакля - и сам кайфовать.

Есть у вас любимые роли?

- Роли как дети - все мои. Есть ребеночек веселый, а другой получился кусачим. Этот маленького роста, тот - высокий…Я не могу не любить своих героев, которых пытался воплотить в кино, в театре. Конечно, они все мне симпатичны.

У вас такая сложная роль в "Ликвидации"!

- Я всегда играл положительных героев, и вдруг Урсуляк говорит: "Сыграй предателя!". Это было интересно. Нужно сказать спасибо Сергею Владимировичу за то, что он придумал и снял эту картину. Спасибо моим партнерам Полине Агуреевой, блестящей актрисе, Владимиру Машкову - за то, что я многое у него украл. В нашей творческой профессии воровать не возбраняется - потом это станет вашим и никто не отличит, кто это придумал. Еще назову прекрасного оператора, снимавшего эту картину, - дядю Мишу (Михаил Суслов - прим. "РГ"). Вообще, это была семейная, сложная, но вместе с тем веселая и очень интересная работа. И Сергей Владимирович сделал все, чтобы сложилась хорошая команда.

От Нижнего Новгорода - к Великому

Вы - президент кинофестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде. Это отнимает время. А теперь еще и президент фестиваля Достоевского в Великом Новгороде. Зачем вам это?

- У нас есть удачный опыт с кинофестивалем. То, что мы сделали с Оксаной Михеевой, моим другом, коллегой, шесть лет назад, - довели практически до идеального события в творческом пространстве. Хочется продлить этот опыт. Это интересно, сложно, затратно. Творческий коллектив, как правило, непростой, с ним нужно уметь общаться, работать. Надо собирать своих. Творческие люди в основном инертные: отработали свое - и ушли. Надо собирать их, чтобы они общались на фестивале, проводить круглые столы. Чтобы возникал творческий союз: продюсеры встречались с актерами, актеры - с режиссерами, режиссеры - со сценаристами и т.д. Из этого рождаются предложения, фильмы. Надо страну собрать в одном месте. Собрать на театральный фестиваль в Великий Новгород страну - по-моему, прекрасная задача.

А как восстанавливаться?

- Чем больше отдаешь - тем больше получаешь. Такая простая закономерность. Посмотрите, многие большие серьезные артисты, которые играют в театре, долго живут. Мы обмениваемся энергией с залом, тратим свои силы, но и от зрителей получаем ответную реакцию. Все по-честному. Зал - это большой лекарь. Известно, что сцена лечит. Ты пришел в театр больным, вышел на сцену - все, ты уже здоров.

"Я пока не наигрался и люблю это дело"

Вы сняли кино "День Д". А в театре пробовали сделать режиссерскую работу?

- Нет, театральных работ у меня нет. Много работы в кино - актерской. Я пока не наигрался и люблю это дело.

В театре у нас идут хорошие спектакли. "Бег" по Булгакову в постановке Сергея Васильевича Женовача, моего любимого режиссера, с которым был еще один замечательный спектакль - "Белая гвардия". Я с удовольствием играю генерала Чарноту. А еще Гуревича в "Вальпургиевой ночи" Венедикта Ерофеева. Прекрасные тексты, смыслы и партнеры.

А педагогикой занимались?

- Нет времени для этого. Набрал курс - значит, веди ребят, отвечай за них. Это же огромная часть жизни. Педагогика - отдельное искусство. Как говорил наш мастер, не мешайте артисту расти в человеке. Некоторые выпускаются - ну все одинаковые, как мастер курса, это плохо. Да, образованные, знают все театральные приемы, правила существования на сцене, но они должны быть самобытными, индивидуальными, похожими на себя, а не на мастера. Это тонкий, трепетный процесс, этому надо посвящать время, это призвание. Счастье, когда ты попадаешь к педагогу, который обладает этим даром.

Питер-Москва

- Спектакль "В ожидании Годо" Юрия Бутусова сыграл самую судьбоносную роль в моей жизни. Это был наш выпускной спектакль, мы были молодыми, и нас взяли в Театр имени Ленсовета. Мы отслужили там шесть лет. Олег Павлович Табаков, увидев этот спектакль, сказал: "Я не согласен с этой концепцией…". И пригласил нас в МХТ имени Чехова (Пореченкова, Хабенского, Трухина - прим. "РГ"). Не было никаких интриг. А было хорошее творческое предложение. Олег Павлович убедил нас в том, что "все-таки Москва…". И сразу предложил большие роли и достойное содержание.

В Петербурге таких предложений не было, а была бешеная занятость: мы играли по 29 спектаклей в месяц, голова шла кругом… Мы долго раздумывали, взвешивали. Переживали, разговаривали со своими семьями о переезде, ездили туда-сюда: Питер-Москва. Предложение поступило в 2000 году, и только в 2003 году мы были приняты в труппу. Олег Павлович помог нам с жильем. И мы оказались в Москве. Московская жизнь так бурлила тогда!

Приезжая в Петербург, куда обязательно идете?

- Первым делом - к маме на Черную Речку. Недавно был юбилей у нашего мастера - мы встретились. Выпили по рюмочке водки, благостно разговаривали, смеялись. "Ты знаешь, я смотрел фильм…Ты там…" - "Ну, Вениамин Михайлович, мы уже взрослые артисты!" - "Нет, нет, нет! Мне кажется, в этой сцене…ты посмотрел в сторону, а этого не надо было делать". - "Какая серия, какая сцена? Вы что, все смотрите?" - "Да, смотрю". Встреча с нашим мастером всегда приятно напряженная. Все-таки через свою супругу он передал мне, посмотрев фильм "Русский крест": "Все, Мишка, ты большой артист!".

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