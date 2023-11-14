Яна Крайнова рассказала о волнении перед первой постельной сценой в жизни

"Это была первая постельная сцена Зайцевой и Майорова и вообще моя первая постельная сцена в моей карьере. Я понимала, что это кино, но дрожала, как листочек, будто мне предстоит первая близость с возлюбленным. Плюс, из-за того, что я полнела для роли, была совсем не в той форме, в которой мне бы хотелось раскрыться", - призналась Крайнова.