Элизабет Дебики рассказала о роли принцессы Дианы в сериале «Корона»

«Я не думаю, что можно приблизиться к тому, чтобы узнать столько, сколько я узнала об этом персонаже, и не чувствовать, что единственное, что стоит делать в жизни, — это дарить миру любовь. Я имею в виду, что я узнала о том, насколько огромным и озорным чувством юмора она обладала, о трудностях, с которыми сталкивалась, о том, как она преодолевала их, о том, как использовала свой голос, что было очень прогрессивно в то время. Да, я многому научилась», — сказала Дебики.