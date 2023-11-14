Элизабет Дебики рассказала о роли принцессы Дианы в сериале «Корона». Выступая на премьере шестого сезона в Лос-Анджелесе в эту субботу, актриса поделилась, что многому научилась, играя покойную принцессу.
«Я не думаю, что можно приблизиться к тому, чтобы узнать столько, сколько я узнала об этом персонаже, и не чувствовать, что единственное, что стоит делать в жизни, — это дарить миру любовь. Я имею в виду, что я узнала о том, насколько огромным и озорным чувством юмора она обладала, о трудностях, с которыми сталкивалась, о том, как она преодолевала их, о том, как использовала свой голос, что было очень прогрессивно в то время. Да, я многому научилась», — сказала Дебики.
Элизабет Дебики на премьере финального сезона сериала «Корона», 2023
Принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года после того, как её преследовали фотографы в парижском тоннеле Пон-де-л'Альма. На субботней премьере Дебики выглядела очень элегантно в чёрном платье с открытыми плечами. Она также надела туфли на каблуках и распустила волосы на средний пробор. Напомнило чем-то культовое «платье мести».
В прошлом месяце компания Netflix представила официальный трейлер шестого сезона «Короны», который, как было подтверждено, станет заключительным сезоном сериала. В двухминутном тизере было показано множество кадров, где Дебики в роли принцессы Дианы играет на фортепиано и позирует фотографу в исполнении 43-летнего Халида Абдаллы.
Первая часть заключительного сезона дебютирует 16 ноября на Netflix с четырьмя эпизодами, посвящёнными событиям, связанным с гибелью принцессы Дианы. Однако создатели заверили, что роковая авария не будет показана в сериале. Вторая часть сезона выйдет в эфир 14 декабря и будет состоять из шести эпизодов. Ожидается, что в этой части будут освещены многие сюжетные линии, в том числе развитие отношений короля Чарльза и Камиллы, а также история любви принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Pixar показали первый трейлер мультфильма «Головоломка 2»