Мэтт Леблан эмоционально попрощался с покойным Мэттью Перри

Мэттью, с тяжёлым сердцем я прощаюсь с тобой. Дни, которые мы провели вместе, — одни из лучших в моей жизни. Было честью сниматься вместе с тобой и называть тебя своим другом. Я всегда буду с улыбкой думать о тебе и никогда тебя не забуду. Никогда. Расправь свои крылья и лети, брат, ты наконец-то свободен. Люблю тебя. Видимо, те 20 долларов, что ты занял у меня, теперь точно останутся у тебя.