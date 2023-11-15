Как сложилась судьба актера Бориса Новикова

Он подарил свой голос почтальону Печкину из «Простоквашино», зрители всего Советского Союза держали животы и утирали слезы от смеха, когда видели актерскую игру Бориса Кузьмича, а яркие образы созданные Новиковым в 150 фильмах по сей день живы в памяти широкой публики.

Но оставивший столь заметный след в отечественном кинематографе артист, на старости лет оказался в забвении и нищете.

Видео дня

Мастер перевоплощений после участия в Великой отечественной войне из родной Рязанской губернии отправился за своей мечтой в столицу.

Окончив Школу-студию Завадского служил в театре, а затем дебютировал в кино. За творческую жизнь Борис Кузьмич сыграл в таких картинах, которые стали хитами: «Приключения принца Флоризеля», «Семь стариков и одна девушка», «Белые росы», «Тени исчезают в полдень», «Отец и сын» и т.д.

Исполнитель роли Василия Теркина обладал природным актерским талантом, был звездой многих советских картин, получил звание народного артиста, но имел одну плохую привычку, которая негативно отразилась на его театральной карьере.

Однажды Татьяна Пельтцер устав от регулярного нарушения дисциплины, опозданий, срывов спектаклей Новиковым заявила, что устала терпеть его выходки, и назвала его актером позорящим театр Сатиры. После чего Борис Кузьмич ушел из театра и больше не выходил на сцену. Но несмотря на прекращение театральной деятельности, он продолжал сниматься в кино, а также занимался озвучиванием мультперсонажей.

Однако, при наличии работы это особо больших доходов не приносило. К тому же жизнь артиста была омрачена сахарным диабетом и обострением у сына психического заболевания.

Супруга актера Новикова разрывалась между сыном, за которым нужен был уход и глаз да глаз, а также требовалось лечение, и между супругом, который также страдал от болезни и при этом с ним многие хотели «чокнуться».

В результате, актер, чей голос знает и нынешнее поколение детей, скончался в 1997-м году. После годы жизни семья советской звезды жила практически в нищете, а сам Борис Кузьмич отстранился от публичности.

О том, что сердце некогда любимого артиста остановилось, практически нигде не освещалось. А из-за того, что семье не хватало средств, деньги на памятник на могилу Новикову собирали всем миром Неравнодушные поклонники, узнав о кончине актера, оказали материальную помощь.