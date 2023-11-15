Звезда «Вампиров средней полосы» дал совет начинающим актерам

Актер Дмитрий Лысенков посоветовал начинающим артистам тратить время только на стоящие проекты. Его слова передает издание Hello!.

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Лысенков отметил, что начинать работать над своим портфолио стоит еще во время учебы в институте. По его мнению, необходимо меньше гулять и заниматься делом.

Также актер уточнил, что универсальных способов достичь успеха в его профессии нет и все индивидуально.

"Главное - с широко открытыми глазами впитывать, учиться, наблюдать. В профессии актера умение наблюдать и замечать - крайне важно", - рассказал артист.

Дмитрий Лысенков начал свою карьеру в 2000 году, когда начал служить в Театре им. Ленсовета. В 2017-м он стал работать в Александринском театре. Он также сотрудничал с театрами "Приют комедианта", "Современник", Театром Наций.