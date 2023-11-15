Американской актрисе Шейлин Вудли 15 ноября исполняется 32 года.

О жизни актрисы — в материале "Рамблер".

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Вудли выросла в Сими-Вэлли, штат Калифорния. Мама и папа актрисы — психологи. Ее родители разошлись, когда ей было четырнадцать лет.

"На самом деле, мое имя произошло от номерного знака. Когда моей маме было 18 лет, она ехала за рулем, стояла в пробке на автостраде, а перед ней стояла машина, на номере которой было написано "Шай".

Вудли обнаружил агент, когда она посещала местный театральный кружок, в который она до этого умоляла родителей записать ее. В возрасте пяти лет она начала сниматься в рекламе и за 6 лет она появилась в более чем шестидесяти роликах. В интервью актриса рассказала, что родители разрешили ей профессионально работать только в том случае, если она пообещала придерживаться трех правил: "Я должна была оставаться такой, какой они меня знали, веселиться и хорошо учиться в школе".

Вудли училась на высший балл и посещала курсы повышенной сложности (такие курсы в школах США больше похожи на то, что преподают в университетах). Для того чтобы закончить школу вместе с классом и при этом сниматься в телешоу канала ABC Family, на которое ее взяли в середине первого года обучения, учитель раз в неделю приходил к ней домой и приносил задания, которые она выполняла дома или в трейлере в перерывах между съемками.

Первый прорыв актрисы состоялся в 2008 году, когда она получила роль Эми Юргенс в сериале "Втайне от родителей". В сериале Вудли исполнила роль беременной 15-летней девушки, которая должна была справляться одновременно с материнством и школой.

Уже получив определенную известность, Вудли решила продолжать работать в обычном магазине до тех пор, пока не получила одну из главных ролей в фильме "Потомки". В 2014 году Шейлин Вудли стала известна на весь мир — в этом году вышло сразу два фильма-хита с актрисой в главной роли: "Виноваты звезды" и "Дивергент". При этом от роли в "Дивергенте" — подростковой антиутопии о разделении людей на фракции — Вудли изначально отказалась.

"Я сказала "нет", и все были шокированы. Я спросила Дженнифер Лоуренс: "Довольна ли ты своим выбором сняться в "Голодных играх"?" И она ответила, что ни за что бы не отказалась", — вот что в итоге заставило Шейлин принять предложение.

Шейлин Вудли известна своим приземленным характером и скромным отношением к жизни. Она однажды рассказала, что у нее нет ни домашнего, ни мобильного телефона и она предпочитает "ютиться на койке у своих друзей", а не иметь собственное стабильное жилье. Вудли придерживается веганской диеты, не использует микроволновку и ест только то, что выращивает в своем огороде или собирает в лесу.