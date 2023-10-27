Лучшие фэнтези-мелодрамы, которые стоит посмотреть

Всем нужна любовь, даже вампирам, привидениям и ведьмам.

© Кадр из фильма "Сумерки"

В подборке “Рамблера” — лучшие фильмы, в которых романтика сочетается с фантастикой, а любовь способна победить все на своем пути.

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"Привидение"

Молодая успешная пара Молли и Сэм, отремонтировав дорогой лофт на Манхэттене, возвращались вечером домой. В этот момент Сэм был убит уличным грабителем.

Молли впадает в глубокую депрессию, но она не знает, что Сэм вернулся в виде призрака, чтобы защитить ее от грядущей опасности. Мужчина объединяет свои усилия с эксцентричным медиумом Одой Мэй Браун, и вместе они пытаются убедить скептически настроенную Молли в том, что Сэм на самом деле вернулся в виде призрака, чтобы завершить незаконченное дело.

"Сумерки"

Переезд Беллы Свон в Форкс, маленький, вечно дождливый городок в штате Вашингтон, мог бы стать самым скучным шагом в ее жизни. Но когда она встречает загадочного Эдварда Каллена, ее жизнь принимает захватывающий оборот.

До сих пор Эдварду удавалось сохранять свою вампирскую сущность в тайне в маленькой общине, где он живет, но теперь никто не может быть в безопасности, особенно Белла, человек, которым Эдвард дорожит больше всего.

"Век Адалин"

Адалин перестает стареть после несчастного случая, произошедшего в одну ледяную ночь, но хранит свою болезнь в строжайшем секрете, отправляясь в невероятные приключения на протяжении всего XX века. После долгих лет одинокой жизни она находит любовь и храбрость, которые позволяют ей начать полноценной жизнью.

"Кейт и Лео"

Стюарт, физик, случайно переносит своего прапрадеда Леопольда через временной портал из Нью-Йорка XIX века в настоящее. Внезапно Леопольд влюбляется в бывшую подругу Стюарта, Кейт, женщину из XXI века.

"Звездная пыль"