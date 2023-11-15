Александр Збруев получил медаль имени Михаила Чехова

В столице завершился 17-й Международный кинофестиваль "Русское зарубежье". По традиции, церемония закрытия началась с вручения медали имени Михаила Чехова.

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Это одна из престижных наград современной России, присуждается "за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства".

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Впервые медаль имени Михаила Чехова была вручена 15 лет назад. В разные годы на сцене кинозала Дома русского зарубежья ее получали те, чьи достижения действительно не вызывали ни у кого сомнений. Это Никита Михалков, Сергей Юрский, Марина Влади, Тонино Гуэрра, Майя Плисецкая. В прошлом году награды был удостоен композитор Владимир Мартынов.

Еще одна традиция - никто из тех, кто находится в зрительном зале и следит за онлайн трансляцией в сети, до последнего не знают имя лауреата. Интрига сходит на нет только после того, как по просьбе ведущего церемонии на киноэкране начинает демонстрироваться специально подготовленный ролик. В данном случае - это были кадры из советских и российских фильмов "Батальоны просят огня", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Все будет хорошо", "Дом, который построил Свифт", "Ты у меня одна", "Бедная Саша"…

И еще до того, как ведущий церемонии, президент кинофестиваля "Русское зарубежье" Сергей Зайцев, произнес имя лауреата этого года, в зале раздались несмолкаемые аплодисменты. Потому что, как позднее скажут представители наградного комитета, этот великий артист создал на экране образ настоящего мужчины, который не может предать и не может разочаровать, - образ, который и сегодня нужен как никогда.

"Медаль имени Михаила Чехова присуждена артисту театра и кино Александру Викторовичу Збруеву", -наконец произнес ведущий. И к радости зрителей за наградой вышел сам актер.

Тут надо пояснить, что Александр Викторович не из тех, кто любит появляться в публичных местах, посещать всевозможные тусовки и фестивали, поэтому увидеть его живьем можно разве что на сцене Театра Ленком Марка Захарова. В другое время поклонникам приходится довольствоваться только лишь редкими телевизионными интервью.

Но кажется, в этот вечер Александр Збруев решил заполнить все пробелы в живом общении с московскими зрителями.

"Господи, время бежит неумолимо. Еще вчера, я помню, мама отводила меня в первый класс, а сегодня мне уже 86-й год, и я уже старше своих родителей, старше многих друзей, которых уже нет. Об этом я не мог не вспомнить на этой сцене", - начал актер и взял паузу, чтобы всмотреться в зрительный зал.

Там было много кинодокументалистов, режиссеров, продюсеров, композиторов, операторов, немало было и тех, кто снимает художественно кино. Словом, все свои. Были и представители русского зарубежья, приехавшие на кинофестиваль в это непростое время, чтобы не прерывалась связь между странами и культурами, тоже - свои. И вероятно, поняв, что здесь и сейчас он найдет понимание, лауреат перешел от личного к тому, что касается всех:

"То, ради чего мы сегодня здесь собрались, - это конечно наша история. А история, я думаю, это самое главное. Плох тот народ, который не знает, не любит и не чтит свою историю. История рано или поздно нас всех рассудит"

Напомнив еще раз свой возраст, Александр Збруев попросил разрешения называться собравшихся в зале "мальчиками и девочками", зрители одобрительно захлопали.

"Дорогие мои мальчики и девочки, история это наука, рассказывающая, какими путями двигалась жизнь с начала своих начал и до наших дней. А что есть жизнь? Это и мы с вами, и новая школа, и древняя звонница на холме, и мокнущая в поле кукуруза… Свою историю имеют не только великие империи, но каждое живое существо. Вот о чем мы часто забываем".

А под занавес своей речи Александр Викторович посетовал на то, что в современных театральных школах, увы, мало говорят о Михаиле Чехове, хотя это "тоже был великий человек, оставивший свой след в истории". Актер призвал почаще напоминать об этом выдающемся ученике Станиславского и Вахтангова, создавшем, в конце концов, свою уникальную систему, по которой учились артисты по всему миру.

Бронзовая медаль выполнена художником Игорем Хамраевым по мотивам одного из рисунков серии Николая Ремизова "Психологический жест Михаила Чехова". На лицевой стороне медали - символическое изображение актера в момент концентрации как непременного условия последующей самоотдачи. На оборотной стороне - кинопленка, напоминающая парус, наполненный ветром, и цитата: "Сущность нашей профессии состоит в том, чтобы отдавать - отдавать постоянно… ничего не сохраняя для себя. М. Чехов".

Сегодня Александр Збруев продолжает "отдавать" себя в Театре Ленком Марка Захарова, где он служит уже 62 года. В афише сейчас три спектакля с его участием: "Вишневый сад", "Женитьба" и "Ва-банк". В кино же артист снимается редко - последняя на данный момент строчка в его фильмографии - сериал "Содержанки".

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