Дастин Хоффман сыграет в новом фильме Питера Гринуэя
Британский кинорежиссер Питер Гринуэй в конце ноября 2024 года приступит к съемкам нового фильма, в котором исследуется тема смерти и умирания человека, сообщает Screen Daily.
Стивен Спилберг приступит к съемкам полицейского триллера
Лента получила предварительное название «Лукка Мортис». Уже известно, что главную роль в ней исполнит Дастин Хоффман.
Он сыграет персонажа по имени Иаков, который в компании друзей отправляется из США в Италию в поисках родственников.
Ранее Дастина Хоффмана снова обвинили в домогательствах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».