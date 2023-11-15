Скарлетт Йоханссон не против вернуться к роли Черной Вдовы в фильмах Marvel
Скарлетт Йоханссон не против вернуться к своей роли в киновселенной Marvel. Актриса на протяжении многих лет являлась экранным воплощением харизматичной русской шпионки Наташи «Черной Вдовы» Романофф.
Йоханссон рассказала о своем желании в интервью зарубежному изданию Today.
По словам актрисы, она с удовольствием вернется к роли Черной Вдовы при должном обосновании появления ее персонажа на больших экранах.
"Есть лазейка? Потому что мне казалось, что это вроде как конец. Как там можно вернуться? Может ли это быть вампирская версия персонажа? Потому что я не против. Наверное, зомби-версию тоже можно", - Скарлетт Йоханссон.
Напомним, что Наташа Романофф погибла в фильме «Мстители: Финал».