Звезда «Друзей» Дэвид Швиммер высказался о смерти Мэттью Перри

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри скончался почти три недели назад. Смерть актёра не оставила равнодушными многих знаменитостей Голливуда, включая бывших коллег Перри по съёмочной площадке.

Звезда «Друзей» Дэвид Швиммер высказался о смерти Мэттью Перри
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Теперь о кончине артиста высказался и актёр Дэвид Швиммер — он знаком зрителю по роли Росса Геллера в сериале «Друзья».

Я никогда не забуду твой безупречный юмористический талант. Ты мог взять любой диалог и изменить его так, что в результате получалось нечто настолько оригинальное и смешное, что это до сих пор поражает. И у тебя было огромное сердце. Своей добротой ты делился с нами, и в итоге это позволило нам создать настоящую семью из шести незнакомых людей.

Напомним, 29 октября Мэттью Перри нашли мёртвым в его джакузи. Официальную причину смерти всё ещё не назвали. По предварительным данным, у него остановилось сердце, после чего он утонул.

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