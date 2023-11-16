Звезда «Друзей» Дэвид Швиммер высказался о смерти Мэттью Перри

Я никогда не забуду твой безупречный юмористический талант. Ты мог взять любой диалог и изменить его так, что в результате получалось нечто настолько оригинальное и смешное, что это до сих пор поражает. И у тебя было огромное сердце. Своей добротой ты делился с нами, и в итоге это позволило нам создать настоящую семью из шести незнакомых людей.