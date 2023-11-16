Лиза Кудроу попрощалась с Мэттью Перри, рассказав, как он объединил "Друзей"

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Кудроу же вспомнила, как после пилотного эпизода Мэттью предложил касту сыграть в покер. Им было так весело, что это сразу связало актеров, считает Лиза. Она рассказала, что смеялась над шутками коллеги каждый день, до слез и боли в мышцах. Поблагодарила его за "открытое сердце в этих шестисторонних отношениях".

Лиза Кудроу отметила, что "Чендлер" появлялся на работе даже когда ему было плохо, но "был совершенно великолепен".

"Спасибо за лучшие 10 лет, что могут быть у человека. Спасибо за доверие. Спасибо за все, что я узнала о любви и благодарности", - написала актриса.

Она разместила в посте всего одну фотографию - очень старый бумажный снимок, который был сделан в первые дни съемок легендарного ситкома.