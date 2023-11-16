В фильме «Супермен: Наследие» роль злодейки исполнит Мария Габриела де Фария

В фильме «Супермен: Наследие» сыграет Мария Габриела де Фария, известная по сериалу «Академия смерти». Об этом сообщило издание Deadline. Актрисе досталась роль Анжелы Спики по прозвищу Инженер — это антагонист из комиксов DC.

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В результате успешной операции по замене крови на метталических нанороботов Спика научилась понимать машины, создавать живые механизмы, материализовывать оружие, клонировать себя, летать и покрываться бронебойной оболочкой. Она — опасный противник Супермена.

Ленту снимет Джеймс Ганн. Она расскажет про становление Кларка Кента Суперменом. Образ героя воплотит Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн сыграет Рэйчел Броснахэн.