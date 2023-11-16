Актрисы, которых травили в школе

Сегодня этих людей знает и любит множество поклонников с разных уголков Земли. Но так было не всегда.

© Кадр из фильма "Лазурный берег"

Некоторым актерам пришлось пережить травлю и издевательства в школе. Они были настоящими лузерами, которых не принимало общество. “Рамблер” рассказывает о звездах, которые подвергались насмешкам в школе, но, несмотря на это, все же смогли добиться успеха.

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Джессика Альба

Никто бы и не сказал, что такая красивая женщина когда-то сталкивалась с травлей. Однако маленькие дети смогли в свое время прицепиться к Джессике. Им не нравился ее стиль одежды, отсутствие характера и смешанная раса девочки. Актриса признавалась, что в школу ее возил папа, иначе на нее нападали другие одноклассницы. А обедать Джессике приходилось в кабинете медсестры, чтобы к ней не приставали, но это все равно не помогало. По словам актрисы, она не могла постоять за себя и только со временем она научилась не давать себя в обиду.

Вайнона Райдер

Одноклассники Вайноне Райдер тоже не давали спокойно жить. Однажды актрису даже коллективно избили, предварительно накинув на нее одежду. Одноклассникам не нравилась необычная внешность Вайноне, ее часто принимали за мальчика нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако жизнь расставила все на свои места: одна из обидчиц как-то попросила автограф у актрисы, но та отказала ей, заявив, что все помнит.

Меган Фокс

В детстве над актрисой издевались сверстники, но потом Меган Фокс расцвела и начала иметь успех у мальчиков. Это очень не нравилось другим девочкам, поэтому они всячески унижали девушку и насмехались над ее желанием стать актрисой. В один из Хэллоуинов обидчица нарядилась в костюм женщины-кошки, сшитом из латекса. Она заявила, что оделась как Меган Фокс, намекая, что актриса сможет попасть в кино только через постель.

Анджелина Джоли