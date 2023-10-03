Высокомерные актрисы, с которыми сложно работать

Образ, который транслируют звезды, не всегда совпадает с реальностью. Улыбки на камеру, добрые дела и заготовленные ответы на вопросы – всего лишь пиар-стратегия, которая помогает известным личностям создать желаемый образ для публики.

Однако постоянно держать лицо практически невозможно. “Рамблер” сделал подборку из самых высокомерных звезд, с которыми работать задача не из легких.

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Мэрил Стрип

Характер актрисы под стать героине Миранде Пристли в “Дьявол носит прада”. Со Стрип практически невозможно договориться, если ей что-то не нравится. Актриса может отказаться появляться в кадре, если на ее одежде есть лишние складки или прическа выглядит не так, как ей бы хотелось. Звезда не умеет контролировать злость, поэтому может устроить скандал на ровном месте. Единственный способ привести Мэрил в чувство – оставить ее одну.

Зачастую актриса отыгрывает роли хороших девочек, но образ на экране значительно отличается от реальности. Все, кто работал с Энистон, отмечают высокомерный и заносчивый характер актрисы. Из ее уст нередко можно услышать фразы о том, что другие не обладают таким талантом, как она. Поэтому на съемках ее трейлер ставят в отдалении от других вагончиков, чтобы лишний раз не докучать актрисе. Особое внимание Энистон проявляет к подписанию контрактов и условиям, которые ей предлагают. Если актриса знает, что у ее коллег договор более выгодный, смело требует к себе такого же отношения.

Дженнифер Лопес

Эта актриса тоже много требует от окружающих. С собой на концерты Лопес берет около десятка охранников и персонала, которые обслуживают певицу. А останавливаясь в отеле, актриса занимает несколько этажей и настоятельно просит, чтобы никто из работников с ней не общался. На съемочной площадке Лопес тоже не любит разговаривать, певица игнорирует даже коллег. По слухам, во время съемок “Чего ждать, когда ждешь ребенка” актриса ни с кем не общалась, чтобы лучше понять свою героиню.

Сандра Буллок