Актер из «Один дома» получит звезду на голливудской «Аллее славы»

Исполнитель главной роли в серии фильмов «Один дома», актер Маколей Калкин получит звезду на голливудской «Аллее славы». Об этом пишет Yahoo News.

Актер будет удостоен 2675-й по счету звезды на Аллее. Церемония вручения назначена на 1 декабря. 43-летний Калкин наиболее известен по роли Кевина Маккалистера в двух фильмах серии «Один дома», которые вышли в 1990 и 1992 годах.

Отмечается, что поддержать актера во время церемонии придут актриса Кэтрин О’Хара, которая сыграла маму героя в культовой комедии, а также актриса Наташа Лионн.