16-летняя дочь Абдулова исполнила роль в новогодней комедии

Юная наследница звезды СССР проявила мастерство на съемочной площадке. Александр Абдулов ушел на 55 году жизни, когда дочь была совсем крошкой.

© Клео.Ру

В 2008 году нас покинул народный артист РСФСР, знаменитый актер театра и кино, оставив безутешную вдову с девятимесячной малышкой на руках. И хотя все это время девочка росла без отца, с годами в ней стали все сильнее прослеживаться его черты. Вот уж точно – яблоко от яблони. Сейчас Александр Абдулов непременно бы гордился своей дочерью.

Евгения повзрослела и пошла по стопам звездного родителя. В следующем году она оканчивает школу, а в этом готовится порадовать массового зрителя. 16-летняя дочь Александра Абдулова исполнила роль в комедии "Баба Мороз и тайна Нового Года".

Ее коллегами по фильму стали такие яркие лица как Юлия Александрова, Татьяна Орлова, Иван Стебунов, Максим Лагашкин и другие запоминающиеся артисты. В кино юная Евгения играет девушку, которая мечтает сделать маму счастливой и просит исполнить заветное желание.

Означает ли это, что Александр Абдулов передал дочери талант? Скоро узнаем, ждать Новый год не придется. Кинокартина выходит на экраны уже с 30 ноября. Возрастное ограничение 6+.