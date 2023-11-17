Женские киногерои, которые стали популярнее мужских

В ноябре поклонники киновселенной Marvel пребывают в настоящем восторге — на экраны вышла вторая часть «Капитана Марвел» с Бри Ларсон в главной роли. Пока любители супергеройского кино занимают очереди в кинотеатр по второму и третьему разу, чтобы увидеть любимых героев, критики разошлись во мнении — качество картины и сюжетной линии оценили далеко не все. Мы же, в свою очередь, решили вспомнить, какие женские персонажи кинокомиксов стали намного популярнее мужских.

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Алая Ведьма

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Фильм «Мстители: Эра Альтрона» познакомила широкого зрителя с культовой героиней комиксов Алой Ведьмой, которую в фильме сыграла Элизабет Олсен, сестра близняшек Олсен — звезд молодежных комедий 90-х. Что касается Элизабет, ее героиня стала настолько популярной, что получила отдельный сериал, а сама Олсен стала актрисой A-листа.

Капитан Марвел

Как мы уже говорили, к Бри Ларсон в роли Капитана Марвел многие кинокритики относятся скептически — далеко не все считают актрису хорошим выбором на данную роль, тем не менее продюсеров впечатлили успех первой картины, и совсем недавно на мировые экраны вышла вторая часть. К слову, Бри Ларсон стала первой женщиной, чей супергеройский персонаж женского пола получил сольный фильм.

Женщина-Кошка

Культовый персонаж комиксов, воплощенный на экране топовыми актрисами. И все же все помнят Кошку в исполнении Мишель Пфайффер. Критики до сих пор считают роль Селины Кайл самой яркой в карьере актрисы. Да и сам персонаж до сих пор активно используется на тематических вечеринках, оставляя далеко позади даже главного противника Кошки — не менее культового Бэтмена.

Шторм

Впервые зрители увидели супергероиню Шторм на экранах в начале нулевых. Ее сыграла Холли Берри, для которой эта роль стала одна из самых ярких в карьере. Кстати, Холли играла и Женщину-кошку, однако критики часто сходятся во мнении, что в женской вселенной супергероев Берри лучше справилась с ролью Шторм в фильме о «Людях Икс».

Супервуман (Супергерл)

Неоднозначный персонаж, который создавался в противовес Супермену. По сути, это и есть Супермен в женском обличьи. У нее все те же суперспособности и слабости, ее также относят к положительным героям. Что интересно, в комиксах Супервуман куда популярнее, чем на экране. В кино образ женского прототипа Супермена воплощали Мелисса Бенойст и Хелен Слэйтер.

Харли Квинн