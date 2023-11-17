Актер Алексей Баталов не считал себя похожим на своего героя

Анна Ахматова говорила, что всех великих людей «сделали женщины». Алексей Баталов с этим утверждением был согласен. Однако женщин, серьёзно повлиявших на его судьбу, в жизни Баталова было всё же немного.

Большая семья

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Одной из таких женщин, кстати, была и сама Анна Ахматова, которая появилась в доме будущего актёра, когда ему было всего семь лет.

Соседями по дому, где жила семья Баталова – мама, актриса МХАТа Нина Ольшевская, и отчим, писатель Виктор Ардов, – были личности легендарные: Булгаков, Зощенко, Пастернак, Бродский, Мандельштам. К последнему и приехала в гости Анна Ахматова. Однако места в квартире поэта не было, и ей пришлось ночевать у соседей этажом ниже. С тех пор Ахматова всегда останавливалась у Ардовых. Маленький Алёша сначала считал её своей бабушкой, потом другом.

Баталов не раз вспоминал, как Ахматова дала ему денег, чтобы он после армии купил себе приличный костюм. Но будущий кумир советских женщин на всю сумму купил потрёпанный «Москвич» – главную мечту юности.

Первый приличный костюм появился у него только когда нужно было ехать на кинофестиваль с фильмом «Летят журавли». Причём сшили его в долг – в счёт будущего гонорара. Его кинослава началась с ролей рабочих пареньков в картинах Иосифа Хейфица – «Большая семья», «Дело Румянцева». Из-за этого Баталова долго не утверждали на роль Гурова в «Даме с собачкой». Худсовету казалось, что игравший рабочих парней актёр не сможет сыграть русского интеллигента. Но Хейфицу тогда удалось настоять на своём.

С тех пор уже ни у кого не было сомнений, что Алексею Баталову под силу любой образ – от интеллигента до обладателя золотых рук.

Гоша же из «Москва слезам не верит» по задумке Владимира Меньшова должен был стать соединением всех этих образов. Именно этим он и подкупил Алексея Баталова, который наотрез отказывался сниматься в этом фильме.

Сам Баталов к своему Гоше относился скептически. Герой представлялся ему довольно сомнительным типом – от первой жены ушёл, пристаёт к незнакомой женщине в электричке, пьёт, дерётся. «Одинокие советские женщины не рассмотрели моего героя как следует», – шутил он в одном из интервью.

Впрочем, и сам актёр, если верить его признаниям, в жизни не был идеальным героем.

Дорогой мой человек

Со своей первой женой, Ириной Ротовой, он дружил с детства. Будущая легенда в ту пору, по собственному признанию, был очень робок и неуверен в себе – даже познакомиться с девушкой ему было сложно. Ирина же была абсолютно своей. Он тогда мало походил на будущего кумира женщин всей страны – шинель, солдатские ботинки и флотские брюки. А чтобы отсутствие носков – их тогда было не достать – не бросалось в глаза, он красил ноги ваксой.

В 16 лет они решили жить вместе. Родители, конечно, были в ужасе – ни работы, ни жилья. Но двоих влюблённых было не переубедить. Спустя время молодые расписались официально. А в 1955 году у них родилась дочь Надя.

По признанию Алексея Баталова, он не был хорошим отцом – дома появлялся редко, подолгу пропадал на съёмках. Тёщу это решительно не устраивало.

Как вспоминал брат актёра Михаил Ардов, сначала она была недовольна тем, что зять не зарабатывает денег, а потом, когда он стал известным, – тем, что у него слишком много поклонниц. Она убеждала дочь, что муж ей изменяет. Со временем та начала маме верить.

Баталов признавался, что командиршу-тёщу он боялся буквально до дрожи. И именно она сыграла не последнюю роль в крушении их брака. После оглушительного успеха картины «Летят журавли», как вспоминал Баталов, иногда казалось, что ему симпатизируют девушки всего Советского Союза. Развязка не заставила себя ждать.

Вернувшись домой с очередных съёмок, он обнаружил, что жена с дочкой ушли.

День счастья

К этому времени у него за плечами уже было романтическое знакомство с цирковой наездницей Гитаной Леонтенко.Впервые он увидел её представление ещё во время съёмок «Большой семьи». Потом, год спустя, на съёмках «Дела Румянцева» судьба свела их в одной гостинице, где они уже смогли познакомиться друг с другом. Однако съёмки подошли к концу, и они разъехались в разные стороны – он к жене и дочери, Гитана на очередные гастроли.

«Прошло много времени, прежде чем возникло что-то серьёзное. А до этого жизнь нас то сводила, то надолго разводила – и мы относились к этому легко», – вспоминал актёр.

После развода Баталов на время превратился в завидного жениха. Однако связывать себя семейными узами он поначалу не спешил.Именно поэтому он предпочёл завершить роман с балериной и актрисой Ольгой Заботиной, известной широкой публике по роли Кати в фильме «Два капитана».

Они познакомились в общей компании, когда Баталов снимался в Ленинграде в фильме «Дорогой мой человек». Со стороны казалось, что дело стремительно идёт к свадьбе. По крайней мере Ольга об этом явно мечтала. Но у самого Баталова нового брака в планах не было. Поэтому по окончании съёмок он уехал из Ленинграда и никогда больше Ольге не звонил.

«Ольга – женщина, перед которой я действительно виноват. Я её по-настоящему обидел. Может быть, единственную за всю жизнь…» – вспоминал он сам.

Судачили, что на роль жены уже ставшего знаменитым актёра надеялась и Лариса Голубкина, с которой Баталов снимался в картине «День счастья». Как уверяла бывшая администратор «Мос­концерта» Нина Федотова, позже Баталов заставил режиссёра Юрия Озерова дать звезде «Гусарской баллады» роль в киноэпопее «Освобождение». Отец Ларисы Голубкиной с гордостью рассказывал друзьям, что его дочь крутит роман с самим Баталовым.

В целом, по воспоминаниям Михаила Ардова, на сердце его звёздного брата было немало претенденток. Однако досталось оно в итоге той самой цирковой наезднице, которая так порази­ла его почти 10 лет назад.

Когда Баталов увидел афиши о выступлении Гитаны в Москве, он тут же отправился на представление, после которого ждал её у выхода.

«Это был волнующий момент: мы не виделись пять лет – вдруг она меня забыла? Но нет, любимая моя все эти годы думала обо мне», – вспоминал он.

По словам Баталова, Гитана за это время стала ещё красивее, и он понял, что больше не хочет её отпускать. Они сразу отправились на Ордынку знакомиться с родственниками.

Собственно говоря, поначалу их брак был таким же сумбурным, как и роман – оба в постоянных разъездах. Всё изменилось после появления на свет их дочери Маши. Страшный диагноз – детский церебральный паралич, ставший следствием родовой травмы и ошибки врачей, лишил её возможности двигаться.

Гитана оставила цирк и полностью посвятила себя дочери. Звёздный папа сделал всё, чтобы Маша получила профессию. Она выучила французский язык, окончила сценарный факультет ВГИКа, выпустила книгу сказок «И быль, и небыль», сборники рассказов, вступила в Союз писателей.

По признанию самого Баталова, они выстояли в том тяжёлом испытании только благодаря жене.

«Романы и красивые истории молодости – это одно. А другое – реальная жизнь, когда кто-то болеет, кто-то много работает… И вот когда люди через это проходят с честью – их можно считать по-настоящему близкими», – признавался он.

Правда, если верить недавно изданной книге Киры Прошутинской, одно время Алексей Баталов пытался утешиться в отношениях с её сестрой, которая жила в том же подъезде. Гитана об этом романе знала, но понимала, что муж никогда не оставит их с дочерью. Понимала это и сама сестра телеведущей. В итоге после мучительного разрыва она уехала за границу, где и умерла.Однако сам Алексей Баталов эту историю публично отрицал, уверяя, что с молодой соседкой его связывали лишь дружеские отношения.

…Когда Баталову говорили, что для многих женщин он служит образцом настоящего мужчины, он отмахивался: «Я только играл роль настоящего мужчины. Да я и артист-то не настоящий! Никогда не комплексовал по поводу упущенных ролей, неиспользованных возможностей. Делал то, что мне нравится, никуда не торопился. Я просто Баталов».