Михаил Тройник рассказал о работе в фильме "Папаша в бегах"

16 ноября в широкий прокат вышел фильм «Папаша в бегах». Главную роль — сибиряка Толю — сыграл Михаил Тройник.

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«Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.

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— Михаил, чем вам был интересен этот проект?

— Главный фактор — энергия команды, их искреннее, честное желание что-то создать. Фильм делали тюменские ребята. Они снимали короткий метр, какие-то ролики, свадьбы, но шесть лет готовились к большому кино и выиграли грант в Минкульте. Всегда чувствуется, когда для съемочной команды фильм очень важен, и такой подход меня подкупил еще на пробах. Я почувствовал, что во время работы будет много творческой энергии. И актерская команда была крутая! Сценарий, сама история, конечно, мне тоже очень понравились.

— Мне кажется, что фильм о взрослении. Так ли это?

— Да, у моего персонажа Толи поздний переходный возраст. В фильме поднимаются такие темы, как ответственность, убегание от проблем. У нас крутая драматургия! Он постоянно уезжает в командировки, чтобы не быть дома, и это распространенное поведение в современном мире. Мне интересно было пройти со своим героем все стадии от убегания до принятия.

— Парень испугался отцовства, что не редкость. Почему мужчинам сложнее дается новый статус?

— Думаю, это потому что рассказать про проблемы мужчине зазорно. Мужчины не любят говорить про внутренний мир, держат в себе свои переживания. Может быть, поэтому им сложнее.

— Съемки проходили в Тюмени. Существует много стереотипов о сибиряках. Вы заметили какие-то отличительные черты у местных?

— Тюмень оказалась очень прогрессивным городом. Есть ощущение, что там много креативной энергии, развиты субкультуры, много творчества. Кажется, что в Сибири должна быть какая-то тяжелая энергия, а мне город показался очень легким. И все наши вопросы тоже решались быстро, местные жители помогали.

Группа без особого труда находила для съемок в массовых сценах по триста-четыреста человек. У нас была сцена в поезде — до Тобольска и обратно. Нам выделили состав, где разместилась только наша съемочная группа. Было интересно снимать наши сцены, когда за окном мелькает не видеопроекция, а реальная сибирская природа. Администрация Тюмени помогала: нам нужен был вертолет, несколько сцен снималось в настоящем роддоме. Ощущение, будто весь город снимал фильм с нами.

— Недавно в Театре Наций состоялась премьера спектакля «Последнее лето». Ваш герой Владимир, благородный офицер, возвращается с фронта, но даже жене ему сложно открыться. Как думаете, почему?

— Он пытается, просто все время мешают внешние обстоя тельства: тут не поговорили, тут что-то произошло. Но главная причина — он получил контузию, а для офицера трудно, стыдно про это говорить. Он и намекает, но при этом чувствует, что его обесценивают. Ему трудно преодолеть барьер — он пришел с войны другим человеком, он и его домашние видели совсем разную жизнь. Владимир чувствует, что семье тяжело говорить с ним на одном языке, не ощущает, что его поймут.

— Его главные ориентиры в жизни — честь и достоинство. Такие люди существуют в наши дни, или это «уходящая натура»?

— Думаю, что люди с такими понятиями есть и сейчас. Но в спектакле мы хотели показать хрупкость той жизни, ведь персонажи не знали об ужасах ХХ века, которые еще произойдут. Нам важно было исследовать то время, порефлексировать на тему и той жизни, и нашей. Сравнение времен, мне кажется, нужно сейчас. В том времени ведь и есть основа фундаментальных понятий семьи, долга, чести. Мне кажется, важно сопоставить себя с теми людьми.

— При подготовке вы ездили в Репино, где происходит действие пьесы. Поездка помогла в работе?

— С одной стороны, она была ожидаема — мы увидели, как жило дворянство, но там нашли много мелочей, которые дополняли нашу историю. Например, если ты во время ужина или обеда «прислужил» кому-то, то провинившийся вставал на тумбочку и читал стихотворение. Когда ты узнаешь об этом, то видишь, какой трогательной, хрупкой и чистой была их жизнь.

Или хозяйка дома, супруга художника Ильи Репина, варила щи из сена — следила за новомодными тенденциями здорового образа жизни, как мы бы это сейчас назвали. Кажется, что это жизнь ушедшая, далекая, но при этом — такая понятная!

— В одном из интервью вы говорили, что хотели бы сыграть Одиссея или Руслана из поэмы «Руслан и Людмила». Почему?

— Это были юношеские мечты после окончания института. Всерьез я уже об этом не мечтаю, но если бы предложили, то с удовольствием бы согласился. Я люблю эпос, и иногда вспоминаю строчки из поэмы Пушкина. Мне нравится это произведение.

— Интересны именно сказочность, волшебство?

— Больше меня привлекает сложность этой задачи. То, что происходило бы на сцене, затрагивало бы несколько пластов. Эпос касается нескольких поколений, в нем переплетаются судьбы. Такая работа похожа на возведение башни — строишь, а потом видишь, что получилось огромное здание. Ведь непонятно, как играть такие роли, как подходить к этому материалу, потому что ситуации описаны не бытовые.

ДОСЬЕ

Михаил Тройник — актер театра и кино. Родился 24 марта 1988 года в Рыбинске. Окончил Школу-студию МХАТ. В его фильмографии более 60 работ. Снимался в сериалах «Чики», «Иванько», «Филфак», «Мокьюментари», «Библиотекарь», в фильмах «Хандра», «Верность», «Настоящее будущее» «Вызов» и других. Сотрудничает с Театром Наций.

Сюжет

Привычная жизнь сибиряка Толи подходит к концу: его жена беременна. Молодой парень боится ответственности и сбегает на вахту. Но все идет не по плану. В поезде Толя знакомится с беспризорником Колей. Череда роковых совпадений, неверных решений и немножко хитрости юнца — и вот Толя уже числится похитителем детей и объявлен в областной розыск

Мог бы быть инженером

Получив на ЕГЭ по математике 90 баллов, Михаил поступил в МГТУ имени М. Э. Баумана. Там он проучился четыре курса, изучал многоцелевые колесные машины. Сменить профессию Тройник решил после посещения компании «АвтоВАЗ». Сам завод его впечатлил, но не перспектива всю жизнь заниматься рутинной работой.

Муж Юлии Пересильд на сцене

В сентябре в Театре Наций состоялась премьера спектакля «Последнее лето», где главные роли сыграли Михаил Тройник и Юлия Пересильд. Артист воплотил образ офицера, сражающегося на фронтах Первой мировой войны, а Юлия Пересильд сыграла его супругу.

Один спектакль перевернул жизнь

Во время обучения в университете Михаил занимался в театральной студии «Голос». А после посещения спектакля с участием Константина Райкина в «Сатириконе» всерьез заинтересовался театром и записался на подготовительные курсы для абитуриентов в Театральный институт имени Бориса Щукина.

Учиться никогда не поздно

Михаил свободно говорит на английском и довольно хорошо знает французский язык. Много читает как по работе, так и для себя: художественную литературу, биографии, книги по саморазвитию

Все началось с КВН