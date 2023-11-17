Тайная свадьба, монастырь, разлад с братом: как живет Андрей Чадов

Актер Андрей Чадов раньше часто появлялся в кино и сериалах, однако со временем стал реже мелькать на экранах. Чем сейчас занимается артист, какие отношения с братом Андреем, на ком женился?

© Кадр из фильма "Обещание"

Что известно о личной жизни Чадова

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Актер рассказал, что тайно сыграл свадьбу в 2022 году. Предложение, по признанию артиста, было банальным. В интервью «Пятому каналу» Чадов отметил, что его супругой стала артистка Анастасия Виноградова, с которой он встречался продолжительное время. Церемония была скромной, на ней присутствовали только родственники и близкие друзья.

«Мы ничего не строим. Вот хорошо и все. Я поэтому и женился. <..> Нет никаких специальных каких-то способов существования. Нам просто хорошо вместе», — рассказал актер.

Чадов добавил, что нашел в Виноградовой все качества, которые, по его мнению, важны для создания крепкой семьи. По его словам, жена ему «и сват, и брат, и любовница». Он также признался, что в будущем очень хотел бы завести ребенка и пара «работает над этим».

Свою любовь он искал, в отличие от брата Алексея Чадова, всю жизнь и встретил ее только к 37 годам. Ранее актер никогда не был женат, не имеет детей. За плечами остались продолжительные отношения с артисткой Светланой Светиковой, однако они завершились расставанием.

Как Чадов относится к СВО

Актер рассказал, что после начала военной операции на Украине первым ощущением был страх, возникший из-за непонимания происходящего. Спустя полтора года Чадов смог сказать лишь то, что не знает истины, но ему жаль, что политики не смогли договориться. Вместе с этим актер занимает патриотическую позицию.

«Я родился здесь, я русский. Я верующий, верю в Бога. <...> [Русский писатель Федор] Достоевский мне близок, [Лев] Толстой, [Александр] Пушкин — все это формирует меня как русского человека», — сказал Чадов.

Он добавил, что у него есть желание пожить в монастыре.

Какие отношения между братьями Чадовыми

Актер рассказал, что они с братом Алексеем похожи внешне и их часто путают, ведь разница в возрасте всего год и три месяца. Однако актеры абсолютно разные по характеру.

«Мы, по сути, положа руку на сердце, не были никогда близки. Мы близки по крови, но у Алексея с детства было желание отделиться: свои друзья, свое все. У меня наоборот», — признался Чадов.

Чадов рассказал, что у них никогда не было «контакта по душам». При этом он отметил, что с братом у них безусловная любовь. Несмотря на то, что они могут какое-то время не общаться, Алексей приезжал на свадьбу актера.

Чем сейчас занимается Андрей Чадов

Последней картиной, в которой снялся актер, была «Игра на выживание». Сюжет сериала строится вокруг 16 участников реалити-шоу, которые борются за €1 млн.

Сейчас все свое время он отдает игре в театре. По словам Чадова, в театре совершенно иная жизнь и он может выбирать героев. С участием артиста на российских сценах идут «Еврейское счастье», «Незнакомец» и «Феноменальное счастье», однако актеру наиболее близок спектакль «Близость», в котором его партнерами по сцене являются актриса Татьяна Арнтгольц и актер Роман Маякин. Зрительские оценки постановки достаточно высоки: рейтинг пьесы составляет 7,6 баллов.

Вместе с этим Чадом признался, что скучает по кино.