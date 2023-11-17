Актер Долинский заявил, что Гафт и Папанов критично относились к своей работе

"Валя Гафт заявлял: "О, все, я [во всех плохих фильмах] играл, не ходи смотреть!". А Анатолий Дмитриевич Папанов говорил: "Ой, хуже меня актера трудно найти! Так вчера играл, что там, где должно быть четыре аплодисмента, я еле два сорвал!" - вспомнил Долинский.