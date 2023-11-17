Актер Долинский заявил, что Гафт и Папанов критично относились к своей работе
Актер Владимир Долинский рассказал, что его коллеги Валентин Гафт и Анатолий Папанов часто нелестно высказывались о своих актерских работах. Его слова передает aif.ru.
"Валя Гафт заявлял: "О, все, я [во всех плохих фильмах] играл, не ходи смотреть!". А Анатолий Дмитриевич Папанов говорил: "Ой, хуже меня актера трудно найти! Так вчера играл, что там, где должно быть четыре аплодисмента, я еле два сорвал!" - вспомнил Долинский.
По словам актера, после бесед со своими известными коллегами к нему пришло осознание, что хорошие артисты, как правило, критично относятся к своей работе. Недавно Долинский признался, что актер Андрей Миронов, которого он знал с детства, всю жизнь был завистником.
"Знаете, кому он завидовал? Безумно. Даже когда он его уже перерос, когда он был знаменит и не хуже его, если не лучше был. Он завидовал Олегу Табакову!" - заявил Долинский.
Актер подчеркнул, что звезде "Бриллиантовой руки" казалось, будто он не настолько же обаятельный и популярный, как Табаков. Его зависть к бывшему худруку Табакерки Долинский назвал "комплексом Андрюши".