Николь Кидман проговорилась о работе над третьим сезоном "Большой маленькой лжи"
Третий сезон сериала "Большая маленькая ложь" запущен в разработку, сообщила поклонникам на встрече актриса Николь Кидман. Она сыграла одну из главных ролей в первых двух сезонах шоу.
Актрису спросили о ее любимых ролях и она назвала "Мулен Руж"и роль Селесты в "Большой маленькой лжи".
"Я вообще думала об уходе на пенсию, когда это все закрутилось, а потом благодаря вам у сериала был такой успех. Мы кстати, начали делать третий сезон", - сказала Кидман под одобрительные возгласы собравшихся.
Ранее Зои Кравиц отвергла идею продолжения шоу. По ее мнению после смерти режиссёра Жан-Марка Валле проект "лишился стержня". Но позднее продюсеры намекали на продолжение. В частности, об этом говорила продюсер Бруна Папандреа. Хотя у третьей звездной исполнительницы, Риз Уизерспун, после "лжи" случился успешный проект "Утреннее шоу", всю компанию еще можно собрать вместе, считают продюсеры.