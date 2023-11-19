Детство в секте и семейная трагедия. Как живет Хоакин Феникс — главный затворник Голливуда

22 ноября в мировой прокат выходит масштабная историческая драма культового режиссера Ридли Скотта «Наполеон». Роль французского императора, революционера и полководца в ней сыграл обладатель «Оскара» Хоакин Феникс, за которым закрепилась репутация артиста, не боящегося перевоплощаться в сложных и спорных персонажей. В прессе Феникса часто называют гением-затворником и главным эксцентриком Голливуда, что вполне объяснимо: актер не понаслышке знаком с темной стороной жизни. Он провел детство в секте, похоронил любимого старшего брата, а став знаменитым, столкнулся с зависимостями и сумел преодолеть их. В рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как актер раз за разом возрождался из пепла, чтобы в итоге заключить договор со своими внутренними демонами и обрести счастье.

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Трагедия в клубе

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Хоакин Феникс любит повторять, что ему не нужно черпать вдохновение из собственного опыта, чтобы играть в кино. Однако от таких испытаний, которые выпали на долю актера совсем в юном возрасте, вряд ли возможно полностью отделить себя.

30 октября 1993 года, когда начинающему артисту было всего 19 лет, он в компании сестры Рэйн отправился в принадлежащий Джонни Деппу модный ночной клуб The Viper Room. В тот вечер в заведении планировалась вечеринка в честь Хеллоуина и выступление музыкальной группы, в которой тогда играли бас-гитарист Red Hot Chili Peppers Фли и сам Депп. Приехал в клуб и старший брат Хоакина Ривер Феникс — к тому моменту уже известный актер, за плечами которого была номинация на «Оскар» и награда за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале.

Ничто не предвещало беды, когда Ривер отлучился в туалет. Там он принял наркотики, которые втайне от всех начал употреблять во время съемок в фильме «Мой личный штат Айдахо». Доза оказалась летальной, что стало ясно практически сразу. Актеру быстро стало плохо, охранники клуба вытолкали его на улицу. Он упал на асфальт и забился в конвульсиях. Хоакин пытался спасти брата: именно он позвонил в службу спасения и умолял скорую приехать как можно быстрее. Однако к приезду парамедиков Ривер уже перестал дышать, а все их попытки реанимировать актера оказались тщетными.

Хоакин тяжело переживал потерю брата: он замкнулся в себе и даже решил уйти из кино. Особенно нелегко ему далось столкновение с безжалостной стороной шоу-бизнеса и то, что его личная трагедия широко обсуждалась в прессе, на радио и телевидении.

«Теряя близкого, ты стараешься держаться за все, что с ним связано, за каждое воспоминание. Но что было по-настоящему тяжелым и оставило шрамы в моей душе — то, что меня попытались ограбить, присвоить эти воспоминания себе. Мне не позволили пережить этот опыт наедине с самим собой», — позднее поделился своими чувствами Феникс.

Он больше года не принимал новых предложений работы — и еще много лет моментально заканчивал интервью, если журналисты задавали вопросы о Ривере. Лишь однажды он обмолвился:

У меня нет желания говорить о покойном брате. Мне не нравится, когда меня сравнивают с ним. Он был невероятным человеком и великим актером. Когда-то мы договорились, что будем стареть вместе, но теперь я один, и, кажется, больше всего на свете мне нужно поговорить с ним снова, — Хоакин Феникс

Кроме того, актер был уверен, что подобное поведение не было для его брата типичным и что он не планировал таким образом провести ту роковую ночь. Но все сложилось так, как сложилось. Чтобы пережить трагедию, Феникс бросил все и отправился в длительное путешествие по Южной Америке.

Растление детей «во имя Христа»

Семью Феникс изначально было трудно назвать рядовыми американцами — слишком уж экзотический образ жизни они вели. Родители Хоакина Арлин и Джон в конце 1960-х годов примкнули к популярному движению хиппи, много путешествовали автостопом, а затем и вовсе вступили в секту «Дети бога».

Идеология культа была выстроена на ожидании апокалипсиса, недоверии к цивилизованному миру и сексе. С 1974 года именно секс стал основным способом привлечения новых членов в секту. Для этого адепты «Детей бога», в том числе и Фениксы с пятью малолетними детьми, разъезжали по странам Латинской Америки.

Со временем лидеры «духовной группы» стали поощрять сексуальную активность среди детей старше трех лет. И хотя Феникс никогда не говорил, что стал жертвой жестокого обращения в детские годы, его старший брат Ривер признавался, что подвергся сексуализированному насилию, когда ему было четыре года.

Ужесточение верований и новые практики приводили в ужас даже самых преданных адептов секты. В 1978 году большая семья Феникс, разочаровавшись в новых идеалах «Детей бога» и устав от бесконечной нищеты, сбежала на перевозившем игрушки грузовом лайнере обратно в США.

Мои родители, как и другие члены секты, думали, что «идея хиппи» почти во всем соответствует Библии, да и сам образ жизни Иисуса и его учеников чем-то похож на образ жизни хиппи. Но в среду хиппи пришли наркомания и разврат. И я думаю, что родители разочаровались в своих юношеских идеалах, — Хоакин Феникс

В Лос-Анджелесе Арлин и Джон сняли крохотную квартиру с одной спальней, в которой было запрещено жить с детьми. Из-за этого Риверу, Хоакину и их сестрам Рэйн, Либерти и Саммер приходилось часами прятаться за стиральной машиной всякий раз, когда в дом приходил хозяин. При этом, по словам Хоакина, его детство было абсолютно счастливым. Родители ни в чем не ограничивали сыновей и дочерей и всячески поощряли их творческие порывы. Дети не были привязаны к телевизору и часто разыгрывали различные сценки по ролям.

В семье меня часто спрашивали: «Что ты чувствуешь?» Поэтому я не боялся собственных эмоций. Мне не говорили, что мальчики не плачут. Мои родители говорили: «Что бы ты ни чувствовал, говори об этом, выражай это», — Хоакин Феникс

Вскоре после возвращения в США отец Хоакина занялся благоустройством садовых и парковых участков, а мать приняли на работу секретарем на телеканал NBC, где она и познакомилась с агентом по работе с юными талантами Айрис Бертон. На женщину произвели сильное впечатление артистические способности детей Фениксов, и она предложила заняться их продвижением.

В тени старшего брата

Первым в шоу-бизнесе заметили самого старшего — Ривера. Сначала он мелькал в рекламе, а в 1982 году получил заметную роль в телесериале «Семь невест для семи братьев». После этого его карьера быстро пошла в гору.

Постепенно за ним подтянулся и Хоакин. Он снялся с братом в рождественском эпизоде шоу «Семь невест для семи братьев», затем появился в сериалах «Специально после школы», «Она написала убийство», «Каскадеры» и «Блюз Хилл-стрит». Достаточно быстро братья стали получать главные роли в кинопроектах, но конкуренции между ними никогда не было. Более того, Хоакин во всем полагался на Ривера и радовался, когда тот прославился после выхода картин «Останься со мной», «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Дурацкое пари» и «Мой личный штат Айдахо».

Я не представлял, насколько известен мой брат, потому что он никогда не вел себя как знаменитость. Дома наш телевизор показывал только один канал, да и тот — PBS (Служба общественного вещания). Я не ходил на премьеры, не смотрел никакой Entertainment Tonight. Он был известным в параллельном мире, — Хоакин Феникс

При этом Ривер был уверен, что именно его младший брат станет большой голливудской звездой. Этой мыслью он поделился с родными незадолго до роковой ночи в конце октября 1993 года.

Вернуться к съемкам после пережитой трагедии Феникс решил тоже благодаря Риверу. В его словах он увидел свою особенную миссию и в дальнейшем большинство полученных наград посвящал именно Риверу.

Феникс вернулся в кино в 1995 году, когда после года траура поддался на уговоры режиссера Ганса Ван Сента сняться в его новом фильме «Умереть во имя». Игру Феникса по достоинству оценили критики и зрители.

В последующие пять лет актер снялся в таких успешных проектах, как «Поворот» Оливера Стоуна, «Форс-мажор» Джозефа Рубина и «Восемь миллиметров» Джоэла Шумахера. Но его звездный час наступил в 2000 году, после выхода на экраны картины «Гладиатор». Именно роль мстительного и жестокого римского императора Коммода принесла Фениксу первую номинацию на «Оскар» и положила начало целой веренице успешных киноработ. Апогеем того периода в карьере актера стал принесший ему вторую номинацию на «Оскар» байопик «Переступить черту», в котором он сыграл кантри-певца Джонни Кэша.

Радикальный актерский метод

Мастером перевоплощений в Голливуде традиционно считается британский актер Кристиан Бэйл, однако Феникс готовится к съемкам не менее радикально. Он буквально забрасывает свою жизнь на время работы и растворяется в своих персонажах, для чего полностью погружается в их чувства и преображается физически.

Так, при подготовке к роли Джонни Кэша актер кропотливо изучил биографию кантри-певца и даже вне съемочной площадки просил называть себя именем своего героя. Ради участия в проекте «Я все еще здесь» он в конце 2000-х годов располнел, отрастил неряшливую бороду, убедил весь мир, что уходит из кино и на интервью изображал человека с ментальными проблемами. Дошло до того, что вплоть до выхода картины ходили упорные слухи, будто Феникс окончательно сошел с ума. Лишь после премьеры артист подтвердил, что его поведение было мистификацией.

Когда съемки заканчиваются, я могу уйти и не разговаривать ни с кем о делах еще пару недель, — Хоакин Феникс

В фильме «Мастер» Хоакин перевоплотился в спивающегося ветерана войны, попавшего под чары религиозного культа. На площадке актер иногда забывал выйти из образа и после команды «Стоп! Снято!» крушил декорации и наносил себе травмы, а однажды пошел к стоматологу и попросил поставить сковывающие улыбку скобы на зубы. Роль принесла ему очередную номинацию на премию «Оскар».

Таким же образом он готовился и к другим серьезным ролям. В 2004 году, чтобы убедительно сыграть пожарного в фильме «Команда 49», он специально прошел курс в Пожарной академии Балтимора. Учебой дело не ограничилось: в качестве стажировки актер тушил пожары с настоящей бригадой — и настолько прикипел к своим новым коллегам, что сделал татуировку их талисмана в виде пчелы.

Для фильма «Мария Магдалина» актер сильно сбросил вес и очень мало ел, чтобы выглядеть изможденным. Также, будучи убежденным атеистом, он изучал Евангелие, чтобы найти те черты Иисуса Христа, которые, по его мнению, более всего подходили к создаваемому им образу.

Не меньшей трансформации подверглась внешность Феникса и для роли Джокера. За несколько месяцев он сбросил почти 24 килограмма, ради чего бегал по лестнице вверх-вниз, «жил на 300 калорий в день» и чуть не сошел с ума.

Когда ты теряешь такой вес за столь короткий срок, это сказывается на психике. Я еще постоянно репетировал смех, поэтому порой мне казалось, что я действительно схожу с ума. Но похудение было необходимым. Физическая немощность персонажа, во-первых, контрастирует с классическим образом Джокера. А именно этого я и добивался. Во-вторых — помогает зрителям понять причины, по которым Артур в итоге ломается, — Хоакин Феникс

В 2020 году киноакадемики оценили работу Феникса по достоинству и наконец вручили ему заветный «Оскар», «Золотой глобус» и множество других престижных наград.

Обратная сторона таланта

У таланта Феникса проникать в самую суть своих героев и погружаться в их мысли и чувства есть и обратная сторона. Привычка растворяться в ролях привела к тому, что в какой-то момент он не захотел возвращаться в реальную жизнь после окончания съемок.

После роли Джонни Кэша в фильме «Переступить черту» Феникс, очарованный своим персонажем, стал злоупотреблять алкоголем и подсел на легкие наркотики. К счастью, он быстро обнаружил, что вместе с очередной номинацией на престижную награду получил и серьезные проблемы, поэтому в 2005 году добровольно отправился в рехаб.

Я думал, центр реабилитации — это место, где ты сидишь в джакузи и ешь фруктовый салат. Но, как только я туда попал, мне начали рассказывать о программе «12 шагов». И я говорю: «Минутку, я же смогу употреблять травку?» — Хоакин Феникс

Пройдя реабилитацию, Феникс навсегда завязал с алкоголем и наркотиками, а свое обращение в лечебницу и пребывание в клубе анонимных алкоголиков до сих пор называет лучшим решением в жизни.

«Есть много занятий, от которых я получаю удовольствие, и необязательно каждое утро просыпаться с похмельем. Не то чтобы я выступаю против алкоголя — я так живу, вот и все. Возможно, просто старею», — уверяет актер в интервью.

Жизнь вне съемочной площадки

О жизни за пределами съемочной площадки актер всегда говорит неохотно, но из того, что журналистам удалось из него выудить, складывается впечатление, что от недостатка женского внимания он не страдал никогда. При этом Феникс, по его словам, никогда не был «тем холостяком, который назначает свидания четырем девчонкам на одной неделе».

Единственными широко освещавшимися в прессе отношениями были отношения Феникса с актрисой Лив Тайлер. Пара познакомилась в 1997 году на съемках киноленты «Выдуманная жизнь Эбботов» и быстро начала встречаться. У них было много общих интересов: вегетарианство, борьба за права животных.

Что я могу сказать? Мы сразу нашли общий язык. Она прелесть. Я говорю это снова и снова. Она настоящая, земная, совсем не похожая на кинозвезду. Она ведет себя так естественно и не относится к себе слишком серьезно, — Хоакин Феникс

Тайлер говорила, что влюбилась в Феникса в первую секунду знакомства. Их роман она называла именно тем, о чем мечтала всю жизнь, и была уверена, что никакое препятствие не сможет встать между ними. Однако она ошиблась. Спустя три года они без скандалов расстались. Решение уйти приняла Лив, у которой завязался роман с бас-гитаристом малоизвестной рок-группы Spacehog Ройстоном Лэнгдоном. После разрыва актриса вскоре вышла замуж за музыканта и родила двоих детей.

Хоакин же тяжело переживал расставание и справлялся с неудачей в личной жизни привычным способом — работой. Свободным от серьезных отношений он оставался вплоть до 2016 года. В это время у актера случались мимолетные романы, — с моделью Топаз Пейдж-Грин, актрисой Анной Пэкуин, диджеем Элли Тейлз — но только встретив актрису Руни Мару, он завел семью.

Актеры познакомились еще в 2012 году на съемках фильма «Она», где сыграли бывших супругов. Они сразу понравились друг другу, но не решились начать отношения: Хоакин был уверен, что Руни его презирает. Лишь позднее актер понял, что понравился партнерше по съемкам, но она решила не навязывать ему свое общество.

Общаться Феникс и Мара начали случайно — по электронной почте уже после завершения работы над картиной. Они стали хорошими друзьями по переписке, и, по словам актера, такое с ним произошло впервые: «Она единственная девушка, за которой я подсматривал в интернете. Сначала мы были друзьями и переписывались по электронной почте. До этого я никогда не пытался искать информацию о женщине в сети».

В 2016 году актеров снова свела работа: их обоих пригласили в фильм «Мария Магдалина». Тогда же и поползли первые слухи об их романе, которые подтвердились спустя год на Каннском кинофестивале, где Фениксу должны были вручать награду за лучшую мужскую роль в триллере «Тебя никогда здесь не было».

«Хоакин Феникс и Руни Мара безостановочно болтали друг с другом, а после церемонии просто пошли к своей машине. Они кажутся абсолютно естественной и легкой парой», — писали после Каннского кинофестиваля в прессе

Вскоре артисты стали жить вместе, летом 2019 года таблоиды сообщили об их помолвке, а в сентябре 2020-го у пары родился сын, которого назвали Ривер в честь покойного старшего брата Хоакина.

В марте 2022 года во время интервью Феникс впервые назвал Мару своей женой — тогда стало понятно, что пара тихо и без пышных торжеств заключила брак:

Режиссер Майк Миллс пригласил меня к себе домой, где мы начали обсуждать, почему он хочет видеть меня в своем фильме. Потом я послушал свою жену и согласился с ней, ведь она всегда права, — Хоакин Феникс