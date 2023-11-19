Муж Ольги Арнтгольц не может работать в кино с ее родственниками

«У меня были попытки, но неудачные. Вот когда Ольга Арнтгольц не была моей женой, у нас случился интересный проект. Причем невозможность работать с родственниками распространяется не только на мою жену Ольгу Арнтгольц и ее сестру Татьяну, но и на мужа Татьяны — Марка Богатырева », — заявил создатель «Раневской».

По словам постановщика, на съемках он подсознательно ограничивает себя в поведении с родственниками — не может требовать как режиссер от них столько же, сколько от остальных артистов.

«Ну, не могу я быть жестоким по отношению ни к Ольге, ни к ее сестре, ни к Марку! И не готов я жертвовать отношениями со своими родственниками из-за работы», — отметил кинематографист.

Актриса Ольга Арнтгольц была замужем с 2009 по 2015 год за актером Вахтангом Беридзе, в этом браке артистка родила дочь Анну. В том же 2015-м начался роман Арнтгольц с режиссером Дмитрий Петрунем — они познакомились на съемках сериала «Офицерские жены». Через год актриса родила сына Акима от Петруня, а в 2021 году у пары появился второй ребенок Лев.