Умерла актриса из "Черной розы" и "Лабиринта" Мари Чомош
Ушла из жизни Мари Чомош, актриса театра, кино и ТВ, работы которой были хорошо известны нашему зрителю. В конце сентября венгерской артистке исполнилось 80 лет.
Пометка об уходе Чомош появилась на ее профиле портала IMDb.
Мари Чомош родилась 25 сентября 1943 года в Вайдачке.
Снималась с 1960-х. На счету - более ста фильмов и сериалов: "Так я пришел", "Пока народ еще просит", "Лабиринт","Черная роза", "Дневник для моих любимых", "Авантюристы". На сцене активно играла русскую классику - Чехова и Булгакова, и Шекспира.
Ее муж, актер и сценарист Габор Деме, скончался в 1984-м вскоре после своего 50-летия.