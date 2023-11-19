Умерла актриса из "Черной розы" и "Лабиринта" Мари Чомош

Ушла из жизни Мари Чомош, актриса театра, кино и ТВ, работы которой были хорошо известны нашему зрителю. В конце сентября венгерской артистке исполнилось 80 лет.

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Пометка об уходе Чомош появилась на ее профиле портала IMDb.

Мари Чомош родилась 25 сентября 1943 года в Вайдачке.

Снималась с 1960-х. На счету - более ста фильмов и сериалов: "Так я пришел", "Пока народ еще просит", "Лабиринт","Черная роза", "Дневник для моих любимых", "Авантюристы". На сцене активно играла русскую классику - Чехова и Булгакова, и Шекспира.