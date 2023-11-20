Марго Робби: фильм «Барби» изменил киноиндустрию

Если кто-то предложит другую оригинальную идею с женщиной в главной роли, требующую большого бюджета, то сможет указать на «Барби» и сказать: «А вот он заработал деньги». Тогда все ответят: «О, точно, мы должны дать этому проекту зелёный свет».