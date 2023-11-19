Умерла актриса из "Клана Сопрано" и "Лолиты" Сюзанн Шеперд
Ушла из жизни Сюзанн Шеперд, американская актриса, сделавшая внушительную карьеру и на малых, и на больших экранах.
В ее фильмографии - "Клан Сопрано", "Лолита" Лайна, "Славные парни" Скорсезе, "Реквием по мечте" и "Лестница Иакова", "Пуля" с Рурком и Тупаком, "Мистическая пицца", "Деловая женщина", "Удушье" по Паланику и так далее.
Сообщения о кончине легенды сначала появилось на каналах, посвященных "Сопрано", после информацию для The US Sun подтвердила ее внучка Изабель. Причина пока не называлась.
Сюзанн Стерн родилась 31 октября 1934 года. В начале 1960-х была, наряду с Аланом Алдой и Аланом Аркином, сооснователем труппы The Compass Players.
Дочь - нью-йоркская художница Кейт Шеперд.