Умерла актриса из "Клана Сопрано" и "Лолиты" Сюзанн Шеперд

Ушла из жизни Сюзанн Шеперд, американская актриса, сделавшая внушительную карьеру и на малых, и на больших экранах.

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Сообщения о кончине легенды сначала появилось на каналах, посвященных "Сопрано", после информацию для The US Sun подтвердила ее внучка Изабель. Причина пока не называлась.

Сюзанн Стерн родилась 31 октября 1934 года. В начале 1960-х была, наряду с Аланом Алдой и Аланом Аркином, сооснователем труппы The Compass Players.