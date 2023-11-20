Актер Михаил Боярский заявил, что его не брали ни в один театр Петербурга

Актер Михаил Боярский рассказал в беседе с телеканалом "Звезда", что в молодости его не брали ни в один театр Санкт-Петербурга.

© pxhere

По словам Боярского, единственным местом, где его приняли, стал театр имени Ленсовета. Артист также рассказал, чем его привлекает театр. Звезда любит атмосферу за кулисами.

"Не столько меня поражают спектакли театра, сколько атмосфера за кулисами, где были совершенно фантастические, родные мне люди, с которыми я провел полвека своей жизни", - поделился артист.