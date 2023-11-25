Чем сегодня занимаются близнецы из «Приключений Электроника»

Фильм «Приключения Электроника» вышел в 1979 году и имел бешеный успех среди зрителей. Исполнители главных ролей Электроника и Сережи Сыроежкина проснулись знаменитыми. Многим казалось, что близнецов ожидает яркая карьера в кино. Однако жизнь распорядилась иначе.

© Кадр из фильма «Приключения Электроника», 1979 год

Рассказываем, куда пропали братья Торсуевы после кинодебюта и чем они занимаются сегодня.

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После «Приключений Электроника»

Экранизация серии повестей Евгения Велтистова «Электроник — мальчик из чемодана» стала дебютом для многих юных актеров. Однако лишь Оксане Фандере удалось после него построить настоящую карьеру в кино. Даже исполнители главных ролей остались не у дел.

О Володе и Юре Торсуеве в миг узнал весь СССР. Мальчики стали любимцами публики. Они всерьез надеялись сделать актерство своей профессией. Однако время шло, а предложения не поступали. А если кого-то из них и приглашали на съемки, он отклонял предложения. Мальчики хотели сниматься только вместе.

Где учились братья Торсуевы

Потеряв надежду на новые интересные роли, близнецы поступили в технический вуз. Учиться на актерском братья не захотели, считая, что преподаватели будут относиться к ним очень предвзято. Впрочем, техническая специальность юношам тоже не подошла, и их отчислили. Пришлось идти в армию.

После службы молодые люди вновь предприняли попытку получить высшее образование. Юрий, сыгравший Сережу Сыроежкина, поступил в институт стран Азии и Африки, а Володя, некогда воплотивший образ Электроника, стал студентом факультета философии МГУ.

Но и на этот раз актерам не удалось обзавестись корочкой. В итоге они вновь оказались на съемочной площадке. Однако повторить успех кинодебюта артистам не удалось.

Чем Торсуевы занимались в 90-е

В 90-е годы отечественный кинематограф, как и все остальное в стране, переживал кризис. Фильмы не снимались, из-за чего многие актеры и режиссеры меняли профессии. Бывало, вчерашние артисты становились предпринимателями. Братья Торсуевы пошли по этому же пути.

Владимир Торсуев . Кадр из сериала «Кодекс Чести - 7», 2014 год

Некогда любимцы публики занялись бизнесом, и не одним. Они торговали алкоголем и детскими товарами. Дела шли очень удачно, но лавочку все же пришлось прикрыть. Как и многие их коллеги-бизнесмены, Торсуевы стали жертвами бандитской группировки. Чтобы не словить пулю, им пришлось отказаться от ведения дел.

Братья Торсуевы сейчас

Сегодня близнецов из фильма про Электроника и Сережу Сыроежкина мало кто узнает. Они давно не носят пышных причесок, а их натуральный цвет волос — темный. Известных артистов в них выдает разве что родинка на скулах.

Юрий Торсуев . Кадр из сериала «Кодекс Чести - 7», 2014 год