Чем сегодня занимаются близнецы из «Приключений Электроника»

Как сложилась жизнь близнецов из «Приключений Электроника»
Фильм «Приключения Электроника» вышел в 1979 году и имел бешеный успех среди зрителей. Исполнители главных ролей Электроника и Сережи Сыроежкина проснулись знаменитыми. Многим казалось, что близнецов ожидает яркая карьера в кино. Однако жизнь распорядилась иначе.
Рассказываем, куда пропали братья Торсуевы после кинодебюта и чем они занимаются сегодня.
После «Приключений Электроника»
Экранизация серии повестей Евгения Велтистова «Электроник — мальчик из чемодана» стала дебютом для многих юных актеров. Однако лишь Оксане Фандере удалось после него построить настоящую карьеру в кино. Даже исполнители главных ролей остались не у дел.
О Володе и Юре Торсуеве в миг узнал весь СССР. Мальчики стали любимцами публики. Они всерьез надеялись сделать актерство своей профессией. Однако время шло, а предложения не поступали. А если кого-то из них и приглашали на съемки, он отклонял предложения. Мальчики хотели сниматься только вместе.
Где учились братья Торсуевы
Потеряв надежду на новые интересные роли, близнецы поступили в технический вуз. Учиться на актерском братья не захотели, считая, что преподаватели будут относиться к ним очень предвзято. Впрочем, техническая специальность юношам тоже не подошла, и их отчислили. Пришлось идти в армию.
После службы молодые люди вновь предприняли попытку получить высшее образование. Юрий, сыгравший Сережу Сыроежкина, поступил в институт стран Азии и Африки, а Володя, некогда воплотивший образ Электроника, стал студентом факультета философии МГУ.
Но и на этот раз актерам не удалось обзавестись корочкой. В итоге они вновь оказались на съемочной площадке. Однако повторить успех кинодебюта артистам не удалось.
Чем Торсуевы занимались в 90-е
В 90-е годы отечественный кинематограф, как и все остальное в стране, переживал кризис. Фильмы не снимались, из-за чего многие актеры и режиссеры меняли профессии. Бывало, вчерашние артисты становились предпринимателями. Братья Торсуевы пошли по этому же пути.
Некогда любимцы публики занялись бизнесом, и не одним. Они торговали алкоголем и детскими товарами. Дела шли очень удачно, но лавочку все же пришлось прикрыть. Как и многие их коллеги-бизнесмены, Торсуевы стали жертвами бандитской группировки. Чтобы не словить пулю, им пришлось отказаться от ведения дел.
Братья Торсуевы сейчас
Сегодня близнецов из фильма про Электроника и Сережу Сыроежкина мало кто узнает. Они давно не носят пышных причесок, а их натуральный цвет волос — темный. Известных артистов в них выдает разве что родинка на скулах.
Владимир и Юрий Торсуевы по-прежнему снимаются. Однако новые фильмы с их участием зрители принимают прохладно. В будущем выходит новый фильм про Электроника. В его съемках приняли участие оба брата. Дата релиза пока неизвестна. А вот картина «Брат 3», где снялись известные на всю Россию близнецы, так и не получила прокатное удостоверение.
Ранее «Рамблер» писал о том, как сложилась судьба девочек-близнецов из «Королевства кривых зеркал».