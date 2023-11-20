Алла Демидова, Алексей Баталов и Игорь Таланкин на съемках фильма «Время отдыха с субботы до понедельника» (1984). После картины «Москва слезам не верит» Алексей Баталов снимался крайне редко, сосредоточившись на преподавательской деятельности. Одним из немногих фильмов, в котором он согласился принять участие, стала лента «Время отдыха с субботы до понедельника» Игоря Таланкина, созданная по мотивам рассказа Юрия Нагибина «Терпение». Она также затрагивает тему Великой Отечественной, столь близкую для Алексея Владимировича. В картине он исполнил роль человека, оставшегося калекой после войны. «Война опрокинула жизнь, когда мы были еще детьми, — писал Баталов в книге «Судьба и ремесло». — Но и поколение, рожденное в 1928 году, и то, что чуть моложе, навсегда отмечены ее огненным клеймом. Для одних это лагерный номер на руке или оккупация, для других — голод или сиротство, для кого-то — потеря близких. Даже те мои сверстники, кто пережил войну в самой глухомани тыла России, все-таки несут на себе эту отметину».