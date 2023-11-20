Алексею Баталову исполнилось бы 95: чем запомнились созданные актером образы

20 ноября исполняется 95 лет со дня рождения народного артиста Советского Союза, актера и режиссера Алексея Баталова. Каждый из его экранных образов навсегда запоминался зрителям. О ролях, которые прославили Баталова, – в материале корреспондента «МИР 24» Романа Бирюкова.

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В это трудно поверить, но слесаря высшего разряда из фильма «Москва слезам не верит» мог сыграть не Алексей Баталов. Поначалу актер отказывался сниматься у Владимира Меньшова. Говорил, что нет времени, что болен.

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«Но потом раздался звонок часа в два ночи, и Алексей Владимирович говорит: «Да гори все синим пламенем, давай будем снимать», – рассказывал в интервью 2019 года кинорежиссер, народный артист России Владимир Меньшов.

Обаятельный Гоша в исполнении Баталова моментально покорил сердца миллионов советских женщин. На экране актер создал образ идеального мужчины, с некоторыми чертами самого себя.

«Кого бы он не играл: и академика, и слесаря – он безумно убедительный и в той, и в иной роли», – отметила народная артистка России Ирина Купченко.

Прославила Алексея Владимировича роль простого шофера Саши Румянцева. Это была всего лишь его вторая работа в кино.

«Когда из «Стрелы» выходил Леша Баталов. Тысячи пассажиров, которые шли по перрону, останавливались и провожали его взглядом», – рассказал кинорежиссер, сын Иосифа Хейфица Дмитрий Светозаров.

А после роли Бориса в культовом картине Михаила Калатозова «Летят журавли» Баталов стал известен на весь мир. Фильм взял в Каннах «Золотую пальмовую ветвь».

Баталов всегда ответственно подходил к работе. Когда в фильме «Дорогой мой человек» нужно было сыграть военного хирурга, он несколько месяцев провел в операционной, а в «Трех толстяках» специально учился ходить по канату.

«Он был человеком, которому хотелось подражать, человеком, с которым хотелось дружить», – сказал в интервью 2018 года заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

В 90-х и нулевых Алексей Баталов почти не снимался. Преподавал во ВГИКЕ. О новом кино говорил: «Боюсь быть смешным». Но вот Эльдару Рязанову однажды отказать не смог. В фильме «Карнавальная ночь-2» 2006 года Баталов сыграл в последний раз. А еще его голос навсегда вошел в историю мультипликации. Это он тот самый рассказчик из «Ежика в тумане».

«Его голос нужно разливать по аптечным пузырькам, продавать в аптеках и рекомендовать для уравновешивания психофизического состояния, потому что одно звучание его голоса – нечто необыкновенное и божественное», – говорил в интервью 2013 года художник-мультипликатор, народный артист России Юрий Норштейн.