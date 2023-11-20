Александр Петров назвал самых «крутых» российских режиссеров

Актёр Александр Петров , известный по «Полицейскому с Рублёвки» и «Тексту», рассказал , какие российские режиссёры, по его мнению, самые «крутые».

По словам Петрова, российский подход к съёмкам фильмов ничем не уступает голливудскому. Главный в этом процессе тот, кто съёмки осуществляет, то есть режиссёр. С ними, считает Петров, в России проблем точно нет.